Presentaron oficialmente en Gimnasia la baja de la lista de Pellegrino: qué dice la nota

Los apoderados de la Lista Nº 1 "Gimnasia Unido" ingresaron hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata una nota oficial en la que solicitaron "dejar sin efecto" la presentación de ese sector encabezado por el actual presidente, Gabriel Pellegrino, para las elecciones de autoridades del club a celebrarse el próximo domingo 27 de noviembre.

En el texto se indicó que "mediante la presente venimos a solicitar que se deje sin efecto la presentación de la Lista Nº1, Agrupación Gimnasia Unido, realizada con fecha 21/11/2022", y aclara que se trata de una "decisión política por los motivos que se hicieron de público conocimiento el día de ayer por parte de las agrupaciones integrantes del frente electoral "Gimnasia Unido" de no formar parte de las próximas elecciones".

En un tercer y último párrafo, el texto versa: "Creíamos y Creemos firmemente que nuestro club necesita de acuerdos programáticos que hagan de Gimnasia una institución sostenible y supertavitaria. Para alcanzar estos objetivos, consideramos que la unidad es el punto de partida indispensable. Hoy consideramos que al no poder logar ese acuerdo tan necesario y sano para nuestro club, el único camino posible es la decisión de no participar en la contienda electoral".

Tal como publicó hoy este medio en su edición impresa, la sorpresa en la agitada vida Tripera fue muy grande, porque después de tantas discusiones sobre si iba de “uno” ó de “tres”, si estaba en la lista o no, todo se terminó cayendo. En consecuencia, ahora quedaron tres listas que competirán por llegar a la presidencia albiazul, pero el oficialismo no participará. Julio Chaparro, Mariano Cowen y Edgardo Medina son los tres candidatos presidenciales que se mantienen, a pesar que durante la jornada de ayer se estaba en pleno proceso de revisar los avales y también si los candidatos estaban en condiciones de serlo.

No habían sido fáciles las últimas horas para el oficialismo, ya que muchos actuales dirigentes habían quedado afuera del nuevo armado y se habían sumado por ejemplo nombres nuevos y esto no había caído muy bien. Por ejemplo, Lucas Castagneto, Ricardo y Simón Salomé se habían habían acercado al oficialismo dejando de lado sus respectivos sectores, y ahora no tendrán la chance de participar de ninguna lista ni de armar la suya propia.