Un módico triunfo de Alberto

Unos dos meses insumió el tironeo entre el kirchnerismo duro y el Presidente en torno a la realización o no de las Primarias Abiertas del año que viene. Resignado, uno de los jefes de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, aceptó ayer en un reportaje que ya no hay margen para derogarlas por la cercanía de las fechas. Aunque no lo dijo el ministro bonaerense, la falta de consenso dentro y fuera del Frente de Todos conspiró contra esa jugada que el cristinismo pensó como una receta para dividir a la oposición de Juntos por el Cambio y, por consiguiente, mejorar las chances electorales de un oficialismo muy golpeado por la cuestión económica.

Horas antes, los diputados peronistas riojanos Hilda Aguirre, Sergio Casas, Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera retiraron del Congreso un proyecto propio para eliminar las PASO. “Evidente falta de consenso”, explicaron. Perdura el que presentó un aliado del kirchnerismo, el rionegrino Luis Di Giácomo. Está ahí, latente, con pocas chances porque no sólo la oposición lo rechaza: en el propio bloque del Frente de Todos, que si actuara monolíticamente no alcanzaría el número necesario para aprobarlo, son varias las voces que avisaron que no están de acuerdo.

Es un pequeño, módico, triunfo para Alberto Fernández que se plantó frente a los embates del camporismo, la facción kirchnerista convertida en la principal impulsora pública de la derogación. El jefe de Estado invocó siempre la necesidad de respetar los procesos electorales en marcha como argumento para no sumarse a la embestida de los seguidores de su vicepresidenta.

la resistencia

Un argumento políticamente correcto para los micrófonos. Pero en verdad, la resistencia del jefe de Estado persiguió también su propia supervivencia política.

Mantener las PASO supone la posibilidad, hasta último momento, de que él mismo se presente para pelear una candidatura que le posibilite luego, en octubre, presentarse a su reelección. Es verdad, como recordó el diputado Máximo Kirchner en su momento, que en el peronismo eso no es lo usual: el Presidente suele ser el “Jefe” y a éste nadie lo desafía.

Pero Alberto no es el jefe de este oficialismo gobernante y esa anomalía posibilita en las mentes que lo rodean la fantasía de una pelea electoral interna entre él mismo y el cristinismo que lo puso allí y que, a juzgar por los últimos dichos de la propia Cristina, sólo se hace cargo de la parte positiva de la decisión de candidatearlo en 2019: que pudieron vencer a Juntos. El resto, los tres años de gobierno y los problemas económicos actuales, no son incluidos en el copyright de la vice.

A Alberto Fernández sostener las PASO le sirve para estirar su rol formal sin caer en el patetismo antes de tiempo. Aún cuando finalmente decida no presentarse a la reelección. En todo caso, esa sería una decisión personal. O por lo menos así sería presentada. No como la consecuencia de la presión de La Cámpora, como quedó en evidencia en el acto que el sábado último realizó el PJ bonaerense.

Allí, desde un escenario en Mar del Plata, Máximo acusó al Presidente de valerse de “construcciones colectivas” (léase Frente de Todos) para iniciar una “aventura personal”, justamente porque no ha hecho lo que ellos pretenden: que renuncie explícitamente a un segundo mandato o, mejor dicho, a una segunda postulación.

Con aliados como ciertos movimientos sociales poderosos y varios gremios cegetistas, Alberto sabe que si hace eso tantos meses antes del final formal de su gobierno, nadie en este país estará interesado en hablar con él y hasta es probable que los mozos de la Casa Rosada estén más preocupados por saber a quién le tendrán que servir el café desde diciembre del año que viene que en llevarle a él un cortado.

Cuando Larroque habló de los tiempos tal vez se refería a los legislativos. La resistencia de Alberto es fundamental para frenar el debate en el Congreso, que encuentra una fecha límite el 30 de este mes. Es cuando concluyen las sesiones ordinarias. En extraordinarias, que suelen convocarse en diciembre, se tratan sólo iniciativas que ponga el Ejecutivo en el temario. Improbable que eso pase con las PASO. Ya en marzo del 2023, cuando retome el Legislativo, sería casi imposible que se trate la cuestión porque faltarían menos de cinco meses para las Primarias.

Bajar la tensión

Duramente cuestionado por Máximo el sábado pasado, ignorado un día antes por Cristina, que propuso recuperar “la alegría” que los argentinos tenían durante su gobierno, no como ahora, ¿qué hizo Alberto ayer? Volvió al recurrente ejercicio, casi auto flagelante, de ensalzar a la vicepresidenta, acaso esperando que bajen los decibles en torno a las diferencias entre ellos.

Fue en un acto para recordar los 20 años del plan Remediar, creado por Ginés González García cuando fue ministro de Salud de Néstor Kirchner. El mismo Ginés que dejó la gestión de Fernández por el vacunatorio vip. Curioso acto donde el homenajeado no estuvo.

Como sea, Alberto recordó los números de distribución gratuita de medicamentos durante las dos presidencias de Cristina y la elogió como “defensora de la salud pública”. La vicepresidenta hablará de nuevo el jueves 17, en La Plata. Por ahí responde el elogio acordándose de que integra este Gobierno.