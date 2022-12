Con la alquimia se puede matar dos pájaros de un tiro: conseguir dólares y bajar el déficit fiscal

eleconomista.com.ar

El ministro de Economía hizo un importante anuncio cuando asumió afirmando que el Banco Central no le iba a enviar un solo peso de emisión monetaria al Tesoro hasta el 31 de diciembre. Esto fue una señal clara para aplacar las expectativas inflacionarias. Hasta ahora, cumplió. El Banco Central no le mandó un solo peso al Tesoro desde agosto.

Pero la inflación no cedió. Del 7 por ciento mensual que fue en agosto, en setiembre y octubre se ubicó por encima del 6 por ciento mensual y parece que este nivel ya es piso.

¿Qué pasó? La “técnica” dice que, si se promete que el Banco Central no le va a mandar más emisión monetaria al Tesoro para financiar el déficit fiscal, la promesa debe ir acompañada con un plan creíble de reducción del déficit fiscal. De esta forma, el mercado acompañará financiando la transición del Tesoro vía compra de títulos públicos.

Claro, pero no hubo este plan de reducción del déficit fiscal. Por esta razón, el mercado no confía en que se vaya a reducir el déficit. Entonces, le pide al Tesoro tasas de 135 por ciento anual para comprarle títulos públicos a 3 meses. Claramente, el Tesoro, financiamiento no tiene. Y el atraso en el dólar oficial hace que las reservas del Banco Central se sigan agotando.

Aquí apareció la alquimia. Se puede matar dos pájaros de un tiro: conseguir dólares y bajar el déficit fiscal.

La alquimia consiste en reconocerles un dólar más alto a los sojero, por un tiempo determinado, sin devaluar el tipo de cambio oficial. Magia.

La experiencia de septiembre

En setiembre se puso en marcha. Veamos como salió.

Se reconoció a los sojeros $200 por dólar, mientras el dólar oficial estaba en $150. En setiembre, según datos del Banco Central, con este mecanismo se lograron adquirir US$ 4.500 millones. Pero al final del día 30 de setiembre -cuando se terminó el efecto de la alquimia- en las reservas había sólo US$ 900 millones más.

Claro, porque el dólar soja mete dólares, pero el dólar oficial a $150 es como un tapón chico para el resumidero de la bañera. Entonces, por más agua que se le ponga a la bañera, no se va a llenar nunca. Las importaciones y el tarjeteo en el exterior se llevaron prácticamente todos los dólares soja y se van a llevar todos los dólares que entren porque $150 es un precio muy bajo.

Por el lado del déficit del Tesoro: ¿cómo anduvo la alquimia?

Bárbaro. El Tesoro tuvo en setiembre un superávit primario de $80.000 millones, cuando venía de una seguidilla de resultados en rojo desde junio de 2021. Esto fue gracias a que el dólar-soja permitió recaudar $250.000 millones más de derechos de exportación que en el mes anterior.

¿Éxito? El éxito hace agua por el lado de las Leliq. En setiembre, mes del dólar soja, los pases y Leliq del Banco Central aumentaron en $1,5 billones. Esto es un 20 por ciento respecto a agosto y casi 2 por ciento del PIB. Es mucho. Esto es la emisión monetaria excedentaria que hubo que absorber producto de que el Banco Central emitió pesos a $200 por dólar-soja y absorbió pesos por $150 cuando vino el importador a comprarle los dólares.

En el balance queda que por cada dólar-soja conseguido por el Banco Central tuvo que emitir $300 de pases y Leliq para absorber la emisión monetaria que produce el dólar-soja. Por esto, la inflación quedó en un piso de 6 - 7 por ciento mensual. Bueno, era el piso de inflación.

La nueva versión

Desde el Ministerio se decidió renovar la alquimia con el dólar soja II.

Se proyecta adquirir unos US$ 3.000 millones de la soja. Con lo cual, dado el antecedente del dólar soja I, la emisión de Leliq necesaria para absorber la emisión que producirá no va a ser inferior a $1 billón en diciembre, sólo por dólar soja II. Esto implica que la inflación va a ir a un piso superior al 7 por ciento mensual y acelerándose.