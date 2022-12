En la Provincia analizan los alcances del recorte

Un tema sensible y de tan alto volumen, monopolizó como se esperaba la atención del gobierno bonaerense. En la Provincia todavía se analiza el impacto que tendrá el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables que recibe Capital Federal.

No hay números concretos, pero se sabe que, de uno u otro modo, esa decisión pegará sobre los recursos bonaerense.

Una cosa tiene que ver con la otra. Hay que remontarse al mes de septiembre de 2020 cuando la pandemia había amainado un poco y Axel Kicillof estaba frente a una virtual rebelión de la policía que reclamaba mejoras salariales. En forma sorpresiva, el presidente Alberto Fernández anunció una quita de recursos a Capital Federal que se derivaron a la Provincia. Fue una solución política para un conflicto con la fuerza de seguridad que se extendía y amenazaba con desmadrarse,

En aquél entonces, el Presidente dejó sin efecto parte del aumento de coparticipación -de 1,4% a 3,75%- que había dispuesto Mauricio Macri y anunció que parte de esos recursos -1%- serían destinados a Buenos Aires.

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense, compuesto por esos recursos que se le restaron a la Ciudad de Buenos Aires, está presupuestado para el próximo año en alrededor de 200 mil millones de pesos.

Ayer no existían demasiadas precisiones respecto del efectivo impacto que tendrá la decisión de la Corte sobre las arcas bonaerenses. “El fallo habla de devolverle a Capital Federal, no de quitarle a la Provincia”, era la lectura que se hacía cerca de Kicillof. No obstante, reconocían que esa decisión va a afectar a la Provincia. “Obviamente nos va a pegar, estamos haciendo números pero algo va a haber que recortar”, añadían.

“En el marco del acuerdo con el FMI este cambio de reglas no hay forma de que no impacte. Todo lo que se recibe se gasta en sueldos, obras, servicios y programas”, afirmaban.

Hasta en la reunión paritaria con los gremios estatales que se celebró ayer en el ministerio de Trabajo se abordó la cuestión (ver pág. 7) Algunos de los funcionarios presentes señalaban que habrá un impacto sobre los ingresos de la principal provincia del país, aunque no podían precisar su alcance.

RECURSOS

Si bien hoy habrá una reunión entre el Presidente y los gobernadores del PJ, seguramente Kicillof irá a la carga para que se le garanticen los recursos que presupuestó.

Cerca del Gobernador dicen que esperaban el fallo de la Corte con la certeza de lo inevitable, incluso, que sucediera antes de que finalmente ayer se diera a conocer.

Previendo el fallo, el Gobernador ha venido machacando en los últimos tiempos acerca de la “discriminación” que viene sufriendo desde hace años la Provincia en materia de los recursos coparticipables que recibe.

“La Provincia fue privada de los recursos coparticipables. Perdió 6 puntos y los entregó para que se distribuyeran entre las provincias para que muchos compañeros del interior se mudaran en busca de una vida a un conurbano” indicó hace algunos meses.

“Podemos decir que fracasó esa idea. Habrá sido bien intencionada pero las migraciones internas no cesaron. Esa decisión de ceder recursos porque no iba a haber presión sobre el conurbano no funcionó” remarcó entonces.

“Aportamos al gobierno nacional 40% de los recursos y recibimos sólo el 20%. Hay algo que anda muy mal”, completó.

REACCIONES

Luego del fallo, dirigentes del oficialismo salieron a cuestionar a la Corte. La vicegobernadora Verónica Magario dijo que “afecta a las provincias y favorece a la ciudad más rica del país. La decisión de los jueces vuelve a generar privilegios para pocos y a perjudicar a la enorme mayoría del país”.

“La medida cautelar otorgada por la Corte, aunque no es una definición sobre el fondo de la cuestión, es un avasallamiento a las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, en la asignación de los recursos que les corresponden a las provincias. El fallo ratifica el privilegio de una ciudad por sobre las provincias, unidades preexistentes de la nación argentina, beneficiando al distrito más rico del país, con el mayor ingreso per cápita”, indicó por su parte el bloque de senadores provinciales del Frente de Todos.