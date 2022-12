Cajeros vacíos y desazón para los platenses que intentaron sacar plata temprano

La Plata amaneció con los cajeros automáticos del Banco Provincia prácticamente vacíos, según denunciaron vecinos que a primera hora de la mañana de este viernes intentaron extraer dinero.

Así lo afirmaron desde las cabinas situadas en las esquinas de 6 y 47 y de 7 y 47. Aunque tampoco arrojaban billetes las máquinas expendedoras de Link situadas en 48 entre 6 y 7.

"Vine temprano, a las 8, porque entro a trabajar. Pero no tenían un centavo, todos vacíos. Me tuve que ir porque no podía perder más tiempo, ya que había recorrido otros cajeros y tampoco tuve suerte", afirmó un usuario que se comunicó con este medio.

En paralelo, un hombre se quejó por la falta de dinero también en esas máquinas de expendio. "No puede ser que en la previa de las fiestas no podamos retirar diner. Yo trabajo, vengo temprano y está todo vacío, sin un peso. No sé si podré venir más tarde porque estaré trabajando", lamentó.

La tendencia de cajeros estallados de gente se mantuvo a lo largo de la semana en sintonía del pago del aguinaldo en sectores estatales y privados. En tanto que anoche las largas colas y la escasez de billetes alteró el humor de los platenses.