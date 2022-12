Scaloni fue recibido como un héroe, ¿qué pasará con Messi en Francia?

Lionel Scaloni, el capitán del barco de la Selección, llegó ayer a Mallorca y fue recibido por un grupo de argentinos al grito de “Dale campeón”.

El DT campeón del Mundo en Qatar 2022 aterrizó en el aeropuerto internacional Palma de Mallorca y se encontró con un caluroso recibimiento de parte de un grupo de argentinos.

Como sucedió durante su partida en el aeropuerto de Ezeiza, recibió el cariño de los hinchas que le gritaron “Dale campeón” y le pidieron fotos y autógrafos, según retrató el portal del Diario del Mallorca.

Luego del saludo de los compatriotas, se reencontró con su esposa, Elisa, y sus hijos Ian y Noah, quienes viajaron directamente desde Doha hacia Mallorca.

El DT estuvo en los festejos multitudinarios en Buenos Aires junto al plantel y, luego, pasó la Navidad en su Pujato natal, en la provincia de Santa Fe.

Se estima que Scaloni pasará año nuevo en su casa en Mallorca y, durante enero, volverá a la Argentina para sellar el acuerdo con la AFA para la renovación del contrato porque en tres días se acabará su vínculo.

MESSI VOLVERÁ EL 2 DE ENERO

Lionel Messi regresará a Paris Saint-Germain (PSG) el “2 o 3 de enero”, según confirmó ayer su entrenador, Christophe Galtier.

Tal como se preveía, el capitán de la Selección pasará también la fiesta de Año Nuevo en Rosario y después viajará a Francia para reincorporarse al plantel de PSG.

Sin dudas es toda una incógnita cómo recibirán los hinchas franceses al crack argentino, luego de lo que fue la final y toda la polémica que se originó al respecto.

Galtier confirmó el regreso de Messi en la conferencia de prensa previa al reinicio de la Ligue 1 de Francia.

El actual líder de la Liga francesa recibirá hoy a Estrasburgo desde las 17 en el Parque de los Príncipes.

Galtier también fue consultado por los festejos del plantel argentino y una supuesta falta de “respeto” entre Messi y Kylian Mbappé.

“Lo que pasó en la Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de ser derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa”, destacó.

El DT también remarcó la predisposición de Mbappé, goleador del Mundial de Qatar 2022, que regresó antes de lo previsto a los entrenamientos. “Su actuación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente”, señaló.

El 1 de enero, Paris Saint-Germain visitará al escolta, Lens, y el regreso de Messi recién sería el miércoles 11 ante Angers, de local. En el medio, el viernes 6, PSG tiene otro compromiso por la Copa de Francia ante Chateauroux, equipo de la Tercera División.

DE PAUL SE FUE A MADRID CON TINI

Rodrigo De Paul volvió ayer a España para reincorporarse a Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone. Lo hizo en compañía de su novia, la cantante Tini Stoesell

A través de su cuenta oficial de Instagram, anunció su regreso a la capital española luego de los días de descanso que recibió tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con el seleccionado argentino.

De Paul junto a sus compañeros Nahuel Molina y Ángel Correa, también ganadores de la tercera estrella con el seleccionado nacional, se reincorporarán mañana a los entrenamientos de Atlético de Madrid pero no serían convocados por el “Cholo” Simeone para el partido del jueves ante Elche que marcará el reinicio de LaLiga española.

Sin embargo, los tres campeones del Mundo estarán en el estadio Cívitas Metropolitano, ya que recibirán un reconocimiento por parte del club en la previa del partido.

La reaparición de los argentinos podría darse el miércoles 4 de enero ante Real Oviedo por la Copa del Rey o el domingo 8 ante Barcelona, en Madrid.

Luego de 14 fechas, el “Colchonero” está en la quinta posición con 24 puntos, a 13 del líder Barcelona.

Rodrigo De Paul se marchó rumbo a madrid con su novia Tini / Twitter

EN ROMA ESPERAN A DYBALA

En la Roma no ven la hora de “abrazar” a Paulo Dybala, que podría estar disponible para el partido del 4 de enero cuando su equipo enfrente a Bologna por la 16ta fecha de la Serie A.

“Ya está el día: Dybala volverá a Trigoria (el predio deportivo de la Roma) el 29 de diciembre, once días después de la final del Mundo ganada por Argentina”, indicó hoy el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Agrega la información que el delantero cordobés estará “disponible” para jugar el 4 de enero, cuando la Roma enfrente a Bologna, en la vuelta del ex Juventus para vestir la camiseta numero 21 del equipo “giallorosso”.

En tanto, en las redes sociales del club romano sus hinchas postearon frases de bienvenida a “La Joya”, con mensajes como “no vemos la hora de abrazarte”.

Nicolás Tagliafico se casó anoche en Exaltación de la Cruz con la modelo Caro Calvagni

ENZO FERNÁNDEZ Y OTAMENDI SE SUMARON A BENFICA

Los argentinos Enzo Fernández y Nicolás Otamendi llegaron a Lisboa y al mediodía estuvieron en la práctica de Porto.

En el caso de Enzo Fernández realizó labores regenerativas y espera por su futuro cercano, ya que tras ser el mejor jugador joven de Qatar es pretendido por Real Madrid, Manchester United y Liverpool.

Nicolás Otamendi, que en junio del próximo año quedará libre, se mostró contento del retorno y también comenzará con la planificación de su futuro individual, que estará en otras ligas de Europa.

“Nos vamos a ver pronto. Gracias siempre por apoyar, por estar al lado de la Selección Argentina. Y sigan alentando”, dijo Alejandro Gómez antes de viajar a España para sumarse Sevilla de España antes de tomarse el vuelo de regreso desde la Argentina junto a su familia.

También se fueron ayer de la Argentina los platenses Gerónimo Rulli y Juan Foyth, que pasaron una semana en La Plata antes de pegar la vuelta para España, donde comparten equipo en el Villarreal, que el sábado estará jugando con Valencia un partido clave pensando en la clasificación a las copas.