Brasil cerca de China tras los aranceles de Trump

Brasil cerca de China tras los aranceles de Trump
14 de Agosto de 2025 | 05:22
El presidente de China, Xi Jinping, dijo en una llamada telefónica a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que ambos países pueden dar ejemplo de “autosuficiencia” en el Sur Global, informó la prensa estatal del gigante asiático.

En los últimos meses, ambos líderes han tratado de presentar a sus países como firmes defensores del sistema comercial multilateral, en marcado contraste con la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Xi afirmó que China “trabajará con Brasil para dar ejemplo de unidad y autosuficiencia entre los principales países del Sur Global” y “construir conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sostenible”, según la agencia pública de noticias Xinhua.

También dijo que “todos los países deben unirse y oponerse firmemente al unilateralismo y al proteccionismo”, añadió Xinhua, en una referencia velada a los aranceles estadounidenses.

La presidencia brasileña indicó en un comunicado que la conversación telefónica duró aproximadamente una hora, durante la cual Lula y Xi discutieron sobre varios temas como la guerra en Ucrania y la lucha contra el cambio climático. “Ambos coincidieron en el papel del G20 y de los BRICS en la defensa del multilateralismo”, reiteró la nota.

Los mandatarios también “se comprometieron a ampliar el alcance de la cooperación en sectores como la salud, el petróleo y el gas, la economía digital y los satélites”, añadió el gobierno brasileño.

La llamada telefónica se produce después de que Lula indicara la semana pasada que planeaba hablar con los líderes de India y China para estudiar una respuesta coordinada a los aranceles estadounidenses.

AFP

 

