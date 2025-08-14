Los familiares de víctimas en el Italiano ya se presentaron en el expediente

El juez Kreplak ratificó ayer que ya son 87 los fallecimientos confirmados, mientras hay otros 9 en investigación. “Una docena de familiares de víctimas identificadas en el Hospital Italiano ya se presentaron en el expediente”, aseguró. Hay al menos 24 personas investigadas como responsables de los decesos presuntamente causados por la adulteración del opioide elaborado por Laboratorio Ramallo para HLB Pharma. Pero aún no hay detenidos.

Mientras, en la previa del debate de ayer en comisión, familiares de las víctimas se acercaron al Congreso para visibilizar su reclamo y exigir justicia. Entre ellos, Alejandro Ayala, quien le apuntó al dueño de HLB Pharma por la muerte de su hermano Leonel, presunta víctima del fentanilo adulterado en el Hospital Italiano de La Plata, que es querellante en la causa.

“Acá hay un interés político, un interés del narcotráfico y de personas que no quieren que hablemos. Nos quieren callar. No nos vamos a callar: vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió Ayala, que fue a Diputados junto a otros familiares.