Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones

Martín Romeo, especialista en criptomonedas y denunciante como damnificado por el caso del token $Libra, calificó como un “escándalo” que los acusados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy permanezcan en libertad, y aseguró que deberían estar presos “hace meses”.

“Si esta causa fuera por narcotráfico estarían presos hace meses”, aseguró Romeo quien criticó la actuación en la causa del fiscal federal Eduardo Taiano, porque ambos acusados “ni siquiera tienen prohibición de salir del país”.

El damnificado resumió de ese modo la participación de ambos acusados en el lanzamiento de la criptomoneda $Libra, que se lanzó en internet y fue promocionada por el presidente Javier Milei el 14 de febrero último, y que causó perdidas millonarias en dólares a miles de inversores de todo el mundo.

El especialista cripto sostuvo que se pidieron una serie de medidas probatorias “en mayo” y que les contestaron “en agosto”, a la vez que sostuvo que, pese a las presentaciones judiciales, nadie les dio “bola” en los Tribunales federales de Comodoro Py y dijo: “Ni siquiera nos citó Taiano”.

Señaló que “lo que empieza a tomar peso en la Justicia de los Estados Unidos es que esto no fue un lanzamiento que salió mal, sino una asociación ilícita ramificada en el poder, que cometió una estafa que salió perfecta para ellos”. Afirmó que los damnificados esperan “como mínimo” que la Justicia les prohíba “la salida del país y que empiecen las declaraciones indagatorias”, al tiempo que definió a Novelli y Terrones Godoy como “dos figuras maquiavélicas que si tienen que entorpecer la causa lo van a hacer”.

Romeo dijo que Novelli y Terrones Godoy “están operando financieramente desde hace meses con billeteras que no están a su nombre pero que se pueden identificar como propias de ellos”, según aseguró en declaraciones radiales.

Añadió que “Terrones Godoy sube fotos en Emiratos Árabes con la camioneta nueva que se compró con la guita que se afanaron. Ahora está en San Carlos de Bariloche ahora esquiando y sube videos”, explicó.

Además, aseveró que “Novelli es un tipo que, cuando vio que se avecinaba el ‘kilombo’, el primer día hábil después de $Libra, mando a la madre y su hermana a vaciar las cajas de seguridad”, y consideró “inentendible lo que hace Taiano” en el marco de la causa que investiga el hecho.