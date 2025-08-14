Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
Baja confirmada en Gimnasia: Silva Torrejón no se recuperó y se pierde el partido con Lanús
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
VIDEO. Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”
VIDEO. Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”
Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil
¿Seguirá la luz verde en la Justicia para las falsas denuncias?
Los familiares de víctimas en el Italiano ya se presentaron en el expediente
Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Romeo, especialista en criptomonedas y denunciante como damnificado por el caso del token $Libra, calificó como un “escándalo” que los acusados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy permanezcan en libertad, y aseguró que deberían estar presos “hace meses”.
“Si esta causa fuera por narcotráfico estarían presos hace meses”, aseguró Romeo quien criticó la actuación en la causa del fiscal federal Eduardo Taiano, porque ambos acusados “ni siquiera tienen prohibición de salir del país”.
El damnificado resumió de ese modo la participación de ambos acusados en el lanzamiento de la criptomoneda $Libra, que se lanzó en internet y fue promocionada por el presidente Javier Milei el 14 de febrero último, y que causó perdidas millonarias en dólares a miles de inversores de todo el mundo.
El especialista cripto sostuvo que se pidieron una serie de medidas probatorias “en mayo” y que les contestaron “en agosto”, a la vez que sostuvo que, pese a las presentaciones judiciales, nadie les dio “bola” en los Tribunales federales de Comodoro Py y dijo: “Ni siquiera nos citó Taiano”.
Señaló que “lo que empieza a tomar peso en la Justicia de los Estados Unidos es que esto no fue un lanzamiento que salió mal, sino una asociación ilícita ramificada en el poder, que cometió una estafa que salió perfecta para ellos”. Afirmó que los damnificados esperan “como mínimo” que la Justicia les prohíba “la salida del país y que empiecen las declaraciones indagatorias”, al tiempo que definió a Novelli y Terrones Godoy como “dos figuras maquiavélicas que si tienen que entorpecer la causa lo van a hacer”.
Romeo dijo que Novelli y Terrones Godoy “están operando financieramente desde hace meses con billeteras que no están a su nombre pero que se pueden identificar como propias de ellos”, según aseguró en declaraciones radiales.
LE PUEDE INTERESAR
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
LE PUEDE INTERESAR
Exabrupto del ministro Caputo contra opositores
Añadió que “Terrones Godoy sube fotos en Emiratos Árabes con la camioneta nueva que se compró con la guita que se afanaron. Ahora está en San Carlos de Bariloche ahora esquiando y sube videos”, explicó.
Además, aseveró que “Novelli es un tipo que, cuando vio que se avecinaba el ‘kilombo’, el primer día hábil después de $Libra, mando a la madre y su hermana a vaciar las cajas de seguridad”, y consideró “inentendible lo que hace Taiano” en el marco de la causa que investiga el hecho.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí