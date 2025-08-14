Una clase de economía y la película de Francella

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
El presidente Javier Milei apeló a la economía, el tema que más lo apasiona, para instruir a propios y aliados sobre los detalles del plan del Gobierno en la cena que mantuvo con diputados en la Quinta de Olivos.
Ante los legisladores, Milei ensayó ayer su cambio en las formas y puso a prueba su capacidad para moderar su discurso.
La composición de los presentes no fue azarosa: entre libertarios y legisladores del PRO, el mandatario convocó a los que consideró capaces de llevar adelante el rol de interlocutores durante la campaña electoral y definió los ejes de cara a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.
Para eso logró reunir desde las 20.30 al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al asesor Santiago Caputo para que se presenten como sus espadas ante la visita de los diputados.
De parte de La Libertad Avanza (LLA) asistieron Santiago Santurio, Lisandro Almirón, Lilia Lemoine, José Luis Espert, Romina Diez y Gabriel Bornoroni; mientras que en representación del ala que lidera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvieron Silvana Giudici y Sabrina Ajmechet.
Completaron la nómina Luciano Laspina, Daiana Fernández Molero, Alejandro Bongiovanni, Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo y Diego Santilli, del PRO, y el radical “con peluca” Pablo Cervi.
El Presidente explicó algunos pasajes del libro ‘Parásitos mentales’, del abogado Axel Kaiser Barents y que presenta lo que define como “los siete parásitos capitales progresistas”, con énfasis en el apartado relativo a “la equidad, la diversidad y la inclusión”.
Para eso, el mandatario utilizó un ejemplo fílmico y proyectó ante los asistentes “Homo Argentum”, la nueva película que protagoniza el actor Guillermo Francella y que se estrenará hoy en cines.
