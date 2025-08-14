Massa no será candidato a diputado nacional

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, definió ayer que no será candidato en las elecciones legislativas del 26 de octubre, aunque trabajará para que dirigentes de su espacio ocupen lugares en la lista del peronismo.
Según indicaron fuentes del Frente Renovador Massa tiene pensado “seguir colaborando con la unidad del peronismo” pero mantendrá el perfil bajo y no competirá por una banca en el parlamento.
Desde su entorno manifestaron a esta que el tigrense está “contento” de que desde todos los sectores le pidieran que sea candidato, con excepción del dirigente de Patria Grande Juan Grabois.
Sin embargo, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) cree que “ayuda más desde afuera de la pelea”.
El massimo y Grabois habían protagonizado una interna ante las aspiraciones del dirigente social de ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, por lo que, con el tigrense fuera de la pelea, esa disputa quedó desactivada.
Aunque fue el último postulante presidencial del peronismo, en su entorno consideran que no sería el mejor candidato para integrar ninguna lista. La derrota electoral de 2023, con la victoria de Milei, todavía afecta su imagen y genera preocupación por su impacto en los próximos comicios del 26 de octubre.
