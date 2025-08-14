Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Editorial

¿Seguirá la luz verde en la Justicia para las falsas denuncias?

¿Seguirá la luz verde en la Justicia para las falsas denuncias?
14 de Agosto de 2025 | 05:24
14 de Agosto de 2025

Hace pocas jornadas se conoció el gravísimo episodio sufrido por un médico de Lomas de Zamora, falsamente acusado de abuso por su hijo y que por ello estuvo tres años de prisión, hasta que ahora, quedó libre de culpa y cargo a partir de las declaración de ese mismo hijo que reveló que todo había sido orquestado por su madre. Como dato curioso, el suegro del médico ahora liberado prestó testimonio en su favor.

Se trató de una oscura historia que, según fue conociéndose después, es más común de lo que se supone en los tribunales de Justicia. “Con cualquier papelito que se presente...se dan por ciertas ese graves denuncias”, reconoció hace poco un jurista platense. No sólo quedó sobre el tapete el sistema de pruebas, sino la benignidad con que el Código Penal castiga a quienes impulsan estas falsas denuncias.

Cuando los hijos del médico eran menores de edad, recién adolescentes, acusaron falsamente a su padre de un delito aberrante y esa falsedad la sostuvieron durante algunos años. Pero el mayor de ambos se arrepintió: hace tres meses se presentó ante la Justicia y dijo que todo había sido una mentira elaborada por su madre.

En un artículo publicado en este diario un abogado platense sostuvo que el delito de falsa denuncia “debe ser revisado y corregido” y, asimismo, aludió a los muchos episodios similares existentes en la Justicia. La figura vigente en el Código Penal, la del artículo 245 “es absolutamente obsoleta”, dijo, para añadir que ese artículo determina para quienes realicen falsas denuncias “la irrisoria pena de dos meses a un año de prisión, con más accesoria de multa. El texto fue legislado mediante la Ley 13.569 del año 1949, pero a la fecha se han incrementado estos casos, muy especialmente en temas de violencia de género”.

Destacó que pueden existir falsas denuncias de cualquier índole, por ejemplo las que suelen hacerse para cobrar total o parcialmente seguros de automotores, en casos que generalmente se caratulan como estafas o tentativas de estafas. “Pero en el caso de la violencia doméstica o de género la gravedad es mucho mayor, porque está en juego el núcleo familiar”.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, con la presencia del ministro de Justicia nacional, se realizó en el Congreso una reunión plenaria en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado para dictaminar sobre el proyecto de ley para castigar las denuncias falsas por violencia de género, a la que asistieron también juristas y especialistas en la materia.

Allí se dijo que la falsa denuncia en violencia de género es una práctica que se volvió recurrente en el sistema judicial, que produce graves daños al honor, a los bienes jurídicos, al patrimonio y a la vida misma de las eventuales víctimas. Lo cierto es todo no pasó de esa reunión y del plano de las buenas intenciones.

Es de esperar que los legisladores nacionales, tan dinámicos a la hora de entreverarse en cuestiones electoralistas, se ocupen de actualizar aquellas normas que se ven superadas por la realidad.

 

