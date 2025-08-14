Subió el blue a $1.340 y el oficial bajó hasta $1.325

El dólar blue subió $10 y tocó máximos de un mes en términos nominales. De este modo, la cotización superó a la del oficial por primera vez desde fines del mes pasado.

El informal aumentó a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta.

Mientras tanto, el precio del “billete verde” en el Banco Nación cerró en los $1.325, $5 por debajo del cierre previo. Asimismo, la brecha con el mayorista terminó en el 2,1%.

Las distintas cotizaciones se pueden ver en Mercados Online