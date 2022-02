Confirmado: Del Potro volverá a jugar luego de casi 1.000 días

El tenista Juan Martín Del Potro fue confirmado ayer para el Argentina Open y también para el Río Open de Brasil, a través de sendas invitaciones; mientras continúa con la preparación física para su regreso a las canchas desde que jugó su último partido, en 2019.

El Argentina Open se disputará del 5 al 13 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y el exnúmero 3 del mundo recibió una “wild card” para ser parte del torneo.

La última presentación del tandilense en una cancha se produjo el 19 de junio de 2019, cuando se impuso ante el canadiense Denis Shapovalov por 7-5 y 6-4 en el ATP de Londres.

Del Potro no pudo continuar a raíz de una fractura en la rótula de su rodilla derecha.

Desde entonces se sometió a distintos tratamientos para recuperarse lo más pronto posible, pero sin éxito.

El ganador de la medalla de bronce y plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y Río de Janeiro 2016, intentará recuperar su forma tenística para retirarse en una cancha, de acuerdo a lo que expresó el año pasado cuando intensificó su rehabilitación.

El campeón del US Open en 2009 disputará por segunda vez el Argentina Open. La primera vez ocurrió en 2006 cuando tenía tan sólo 17 años.

Del Potro continúa con los entrenamientos en Buenos Aires, acompañado por el preparador físico Leonardo Jorge y el fisioterapeuta Bernardo Kuszej.

A su vez, el Río Open también confirmó la presencia de “La torre de Tandil” en el certamen que se llevará a cabo en Brasil desde el 12 al 20 de febrero.

En sus últimos dos entrenamientos, Del Potro se mostró sin los apósitos en su rodilla para contener las molestias que surgieron en los últimos días luego de un entrenamiento más intenso de cara a su regreso al circuito.

La última presentación del tandilense en una cancha se produjo el 19 de junio de 2019

Ayer, Juan Martín Del Potro compartió un entrenamiento con Hernán Casanova, donde en una foto compartida en su cuenta de Instagram se distingue que el apósito que controlaba la rodilla derecha del tandilense ya no estaba. Lo cierto es que el ex número 3 del mundo volverá a un circuito profesional después de casi 1.000 días, lo que representa una enorme noticia para los amantes del tenis.

EN MARCHA EL CÓRDOBA OPEN

La cuarta edición del ATP 250 de tenis de Córdoba comenzó ayer sin la participación del el último ganador, el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien anunció que es baja por lesión.

El Córdoba Open se jugará en el predio del estadio Mario Alberto Kempes, sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo, repartirá un total de 601.505 dólares en premio.

El porteño Juan Manuel Cerúndolo, ubicado en el lugar 79 del ranking mundial, anunció que era baja por un pequeño desgarro en el psoas derecho.

“Lamentablemente, me voy a tener que bajar del Córdoba Open. Entrenando tuve un desgarro en el psoas derecho. Me está costando mucho caminar y no voy a poder llegar al 100 por ciento”, explicó a las redes sociales oficiales de la competencia.

El austríaco Dominic Thiem, ex número 3 del mundo, tampoco competirá por lesión en el ATP de tenis de Córdoba. “Lo siento mucho, pero tengo que anunciar mi salida del ATP de Córdoba. En los últimos días sufrí una lesión menor entre mis nudillos, un esguince en mis ligamentos. Lo positivo es que están perfectamente bien, pero siento mucho dolor en la mano y también la falta de práctica, así que tengo que bajarme”, indicó.

El austríaco lleva un largo período sin competir. De hecho su último partido fue en junio pasado, en el ATP de Mallorca, donde tuvo que retirarse por los dolores que padecía en la muñeca derecha.

EL PEQUE ARRANCA EN SEGUNDA RONDA

Por su parte, Diego Schwartzman se medirá en la segunda ronda con el vencedor del cruce entre los argentinos Federico Coria (64) y Juan Pablo Ficovich, surgido de la clasificación, que jugarán hoy a partir de las 11:20.

Se presentará también el bonaerense Sebastián Báez (77), oriundo de la ciudad de San Martín, quien confrontará ante el español Fernando Verdasco (200), otrora top ten del ranking mundial de la ATP. Hoy también van a jugar Federico Delbonis vs. Franco Taberner (12:40); Francisco Cerúndolo vs. Alejandro Tabilo (14:00) y el platense Tomás Etcheverry vs. Nicolás Jarry (10:00). Y Sebastián Báez ante el español Fernando Verdasco (15:30.