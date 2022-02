Conmoción en el Conurbano: así avanza la causa de la cocaína envenenada que causó al menos 20 muertos

Al menos 20 muertos y 47 personas hospitalizadas era el saldo hasta el momento por el caso de la cocaína envenenada que se conoció ayer con la muerte repentina de usuarios de esa sustancia. Según coinciden las personas que fueron entrevistadas en el marco de la investigación, la droga fue adquirida en "Puerta 8", un asentamiento del partido de Tres de Febrero. No obstante, con el correr de las horas comenzaron a conocerse casos fatales e internaciones a raudales en hospitales de ciudades del Gran Buenos Aires como Hurlingham, San Martín, Morón, Ituzaingó, San Isidro y Vicente López,

Si bien a la mañana de este jueves se redujo la cantidad de internados con respecto a la cifra de la noche del miércoles cuando se reportaron 74 derivaciones a hospitales, los motivos y trasfondos respecto de la adulteración de la sustancia era tema de investigación. Mientras tanto predominaba todavía la incertidumbre entre autoridades judiciales, políticas, policiales y especialistas toxicólogos . Así, una de las hipótesis apuntó a una disputa o guerra entre grupos narco, aunque tampoco se descartaba la del "narco-loco-exterminador" ni la de errores en los procesos de corte de la sustancia.

Las primeras llegadas a los centros médicos comenzaron a sucederse en horas de la madrugada. En tanto que las primeras víctimas fatales que se notificaron fueron cuatro hombres de 45, 36, 33 y 32 años, que habían ingresado al hospital San Bernardino, de Hurlingham.

En este marco una de las primeras reacciones de autoridades públicas fue la del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni: "No es momento de discutir si está bien o mal consumir, si compró droga en las últimas 48 horas la tiene que descartar; no se suicide, descártela". En declaraciones al canal América, además habló de "una muerte muy traumática" y de una forma fulminante".

También brindaron su voz familiares de personas internadas y algunos pacientes, quienes coincidieron que la sustancia fue adquirida en Puerta 8, al que sindicaron como "un lugar habitual de venta de estupefacientes". Incluso los investigadores aseguraron que "muchos mienten sobre dónde compran los estupefacientes, pero en este caso no fue así: todos señalaron Puerta 8. Y todos se descompensaron después de consumir en sus domicilios, incluso varios murieron en sus casas".

Al mismo tiempo que se conocía la muerte de personas en la vía pública, se montaron los primeros operativos que arrojaron unas 10 detenciones por presuntos vínculos con la comercialización de la droga en ese sector del Conurbano. Hasta el momento son 15 los detenidos, 5 de los cuales estarían vinculados al narcomenudeo.

Berni aseguró al respecto que "los detenidos no son narcotraficantes importantes, no son personajes relevantes, pero pueden aportar información valiosa en la investigación”. “Nunca en un lugar así uno va a encontrar a un narcotraficante de peso, siempre se encuentran ‘soldaditos’, que por lo general son menores de edad que entran por una puerta y salen por la otra".

Se indicó que por la actividad ilegal en la zona se realizaron operativos en 2017 y al año siguiente las fuerzas federales lograron desbaratar al grupo narco que operaba en la zona. Sin embargo, la zona fue acaparada por otra organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes en sectores de Loma Hermosa, VIlla Bosch y parte de Caseros. Investigadores sospechan en ese sentido de la "Banda del 18" por hacer base en el barro 18 de Septiembre. Este territorio había estado controlado por quien fuera detenido bajo el nombre de Miguel Angel Villaba alias "Mameluco".

Para el titular de la cartera de Seguridad "es muy precipitado" hablar de una guerra de bandas narcos. "No está para nada claro si esto es un enfrentamiento entre bandas”, sostuvo. Por su parte, el fiscal de la causa, Marcelo Lapargo, señaló que adulteración de la cocaína que provocó la muerte de una veintena de adictos "no parece ser un error en el procesamiento del material". "Nunca tuvimos un caso similar, estas cosas pasan en Centroamérica", sostuvo.

Para los investigadores la adulteración de la sustancia "fue intencional". "No es un error de cocción, porque si no pasaría cada tanto. Ni tampoco es un exceso de pureza, tendría el efecto de sobredosis, que no fue el caso", conjeturaron.

Acerca de Puerta 8, el fiscal dijo que "es un lugar habitual de venta de droga al por menor y se ha allanado varias veces, pero estamos hablando de hechos de una naturaleza diferente. Porque una cuestión es la venta de droga y esos búnkers, que es imprescindible allanar y batir constantemente, y otra cosa es un hecho que puede generar la muerte de mucha gente”. “Nuestra angustia hoy es poderlo comunicar, de tal manera que los que estén en posesión de este veneno sepan que no lo tienen con consumir".

En medio de contexto de incertidumbre y preocupación ante la posibilidad de más casos de víctimas por el consumo de la sustancia, el Ministerio de Salud de la Provincia emitió un alerta epidemiológico. A través de un comunicado advirtió a usuarios de cocaína por síntomas atípicos como "shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz". En esos casos, solicitó notificar de inmediato al CEPROTOX para asesoramiento y orientación.

En el documento se recomendó no utilizar Flumazenil, un medicamento que se utiliza para combatir la intoxicación por benzodiazepinas, ya que puede generar un cuadro de epilepsias graves y provocar la muerte. Además se solicitó evaluar la administración de Naloxona como antídoto: un medicamento que se usa como antagonista para revertir los efectos de los opiáceos, como podría ser el fentanilo, la sustancia sindicada como la que provocó las intoxicaciones letales.

En este marco, el jefe de toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damin, aseguró que “nunca había visto” un caso similar al envenenamiento masivo con cocaína adulterada que ocurrió en la zona Oeste y Noroeste del Gran Buenos Aires. El médico también coincidió con los investigadores en que “es muy raro que haya sido un error de cálculo en la adulteración”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, reveló hoy que en las últimas horas fueron sacadas de circulación otras 7.000 dosis de cocaína, en el marco de la investigación y los operativos por la droga adulterada que provocó la muerte a al menos 20 personas mientras que otras 49 permanecían internadas en distintos hospitales del Conurbano.

"Se está trabajando desde anoche con más allanamientos con resultado de otras 7.000 dosis de cocaína secuestradas que se suman a otras 5.600" incautadas ayer y también que "se avanza en detenciones que hubo, hasta la misma del cabecilla de la banda", dijo el funcionario provincial en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Urbana Play.

"Estamos en San Martin. Yo especialmente estoy desde anoche siguiendo los allanamientos que se suman a otros diez que se están haciendo en Ezeiza, lo que arrojó el resultado de 7.000 dosis de cocaína sacadas de circulación que se suman a las 5.000 ayer a la mañana y otras 600 de ayer a la tarde", reiteró.

"Es una banda muy importante de San Martín. Hemos avanzado en su cabecilla y seguimos trabajando en San Martín", añadió el ministro.