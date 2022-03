El Interbloque Federal confirmó que no acompañará el acuerdo con el FMI

El Interbloque Federal de la Cámara de Diputados confirmó este miércoles que sus ocho diputados no acompañará el proyecto del Gobierno nacional sobre el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La bancada tiene 8 legisladores.

El diputado nacional Florencio Randazzo advirtió hoy que, desde el Interbloque Federal, “no van a acompañar un acuerdo que establece ajustes que atentan contra el bolsillo de los trabajadores y del sector productivo”. En ese marco, aseguró: “Tenemos una posición común respecto al proyecto que envió el Gobierno Nacional hace 4 días y hoy presentamos nuestra propuesta concreta por escrito”.

En ese sentido, Randazzo sostuvo: “Trabajamos con responsabilidad junto a los 8 integrantes del interbloque para profundizar nuestra postura frente al proyecto del acuerdo con el FMI”. Acto seguido agregó: “Presentamos nuestra propuesta por escrito para que Argentina pueda tener una ley que le permita refinanciar una deuda con el Fondo Monetario Internacional y no caer en default”.

En declaraciones periodísticas, el diputado nacional también se refirió “a la enorme presión fiscal que ya existe, a la gran cantidad de impuestos que tiene la Argentina, y a la mala calidad de los servicios que brinda el Estado”.

Para cerrar, el legislador por la provincia de Buenos Aires se dirigió al resto de las fuerzas políticas y manifestó: “Tenemos propuestas concretas”, y enfatizó: “Desde el Interbloque Federal pretendemos achicar los espacios de esta grieta que ha llevado a la Argentina al fracaso”.

“El proyecto que envió el gobierno nacional no sirve. Ese proyecto no colabora a encontrar los apoyos que el congreso necesita para que Argentina no entre en default”, afirmó Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente de la bancada.