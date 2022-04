Oscar Ruggeri lapidario con Sebastián Battaglia: "No está preparado para dirigir a Boca"

El ex campeón del mundo, Oscar Ruggeri, no se guardó nada y fue lapidario con Sebastián Battaglia tras la derrota 2 a 0 de Boca ante Deportivo Cali por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En pleno debate en el programa F90, de ESPN, el Cabezón opinó: "Todavía no está preparado para ser técnico de Boca. Le llegó todo muy rápido y está ahí tratándose de ubicar". Ruggeri hizo hincapié en las respuestas que dio Battaglia en la conferencia de prensa en Cali, donde dijo que Boca, hasta el gol recibido, estaba haciendo "un partido correcto".

"Tiene que estar con alguien que le enseñe a declarar, a hablar y a decir las cosas. Cada cosa que dicen los equipos grandes son violentas, son todos títulos. Si lo dice cualquier otro entrenador pasa de largo. Tienen que declarar bien, sino no vayan a las conferencias. Hay que estar claros. Principalmente cuando te parás delante de los jugadores, porque somos jodidos", continuó Ruggeri en su discurso.

"Salvo que Battaglia en un futuro le vaya bien en otro lado, a Boca no vuelve más. Y él pertenece a Boca. Es dejar pasar esta oportunidad. Lo digo si el chico no se está preparando más allá de cuando se termina el entrenamiento. No hay que irse a la casa a comer y a dormir la siesta o mirar el techo. No alcanza con mirar un partido. Hay que moverse", recriminó Ruggeri a Battaglia,

Por último, el exdefensor y entrenador le recomendó a Battaglia que lo llame a Marcelo Gallardo: "Quiero una reunión con vos, qué me importa", cerró Ruggeri.