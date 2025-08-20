José Espert ya habla de postularse a la Gobernación

El diputado nacional, José Luis Espert, reconoció que la idea de renovar su banca es un primer paso para pelear por la Gobernación. Así lo blanqueó el economista que, de esta manera, primereó a todos dentro de La Libertad Avanza (LLA) rumbo a la elección de 2027

“Esto lo veo como el primer paso para destronar definitivamente al kirchnerismo en el 2027. Mi intención es gobernar la Provincia a partir de 2027, y eso requiere de una primera parada en 2025″, dijo Espert.

“Les diría (a los kirchneristas) que debatamos el desastre que dejaron en la Provincia, habiendo sido los responsables de la destrucción, con el inútil esférico de (el gobernador) de Axel Kicillof, cómo hacen ellos para transformarse en los hacedores de su reconstrucción”, aseguró.

Espert fue candidato a presidente de la Nación en 2019, por el Frente DespertAr, cuando sacó el 1.47%. En ese momento, ocupó el sexto lugar, detrás de Nicolás del Caño y Juan José Gómez Centurión.