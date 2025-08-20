Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Cambio del acueducto en la calle 71, de 19 a 25

Buscan darle más presión a la red en Meridiano V

La obra mejorará el caudal y con eso la presión, se indicó / archivo

20 de Agosto de 2025 | 02:23
Edición impresa

Se anunció la construcción de un nuevo acueducto que mejorará el servicio de agua potable en los hogares de los vecinos del barrio Meridiano V.

Las obras, cuya inversión asciende a “441.734.200 más IVA”, según informó la Comuna, contempla el recambio de cañerías sobre calle 71, en su extensión entre 19 y 25, con 920 metros de nuevas tuberías de 200 milímetros de diámetro y 840 de 90 milímetros.

Los conductos, en todos los casos, serán de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), un material altamente resistente al paso del tiempo, que permitirá mejorar caudales y presiones en la zona específica y alrededores.

Las obras se enmarcan en un contexto de protestas y reclamos de los vecinos por escasa presión de agua.

Así lo indicó el intendente, Julio Alak, y el presidente de ABSA, Hugo Obed, en la presentación del acta compromiso, rubricada ayer en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal.

“Los vecinos de esta zona tenían poca presión de agua, faltaba potencia, y con esta obra que hoy se anuncia, que iniciará en las próximas semanas, tendrán una buena presión”, expresó el jefe comunal, acompañado por Sergio Resa, secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos; y Lucía Iañez, diputada provincial.

Obed, asimismo, advirtió: “Acabamos de firmar un convenio para la construcción de un acueducto de 1.800 metros para el barrio Meridiano V, para poder brindar más presión y más caudal, mejorando la calidad del servicio en este barrio tan importante”.

La futura edificación en Meridiano V se enmarca a las mejoras en producción, transporte y distribución a lo largo de todo el territorio platense: Tolosa, Villa Elvira, Los Hornos, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.

 

