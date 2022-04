Messi, Boca, rugby y Fórmula 1: la agenda completa de la TV del sábado

La televisación del sábado 9

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

14 Unión vs. Newell’s. TNT Sports

16.30 Talleres vs. Defensa y Justicia. Fox Sports Premium

19 Independiente vs. Tigre. TNT Sports

21.30 Vélez vs. Boca. Fox Sports Premium

Premier League

8.30 Everton vs. Manchester United. ESPN

11 Arsenal vs. Brighton & Hove. ESPN

11 Southampton vs. Chelsea. ESPN en Star+

11 Watford vs. Leeds. ESPN 3

13.30 Aston Villa vs. Tottenham Hotspur. ESPN en Star+

Ligue 1

12 Reims vs. Rennes. ESPN en Star+

16 Clermont vs. PSG. ESPN

Liga de España

11.15 Mallorca vs. Atlético de Madrid. DirecTV Sports

16 Real Madrid vs. Getafe. ESPN 3

Serie A

10 Empoli vs. Spezia. ESPN en Star+

13 Inter vs. Hellas Verona. ESPN

15.45 Cagliari vs. Juventus. ESPN en Star+

Bundesliga

10.30 Bayern München vs. Augsburg. ESPN 2

10.30 Wolfsburg vs. Arminia Bielefeld. ESPN en Star+

10.30 Köln vs. Mainz 05. ESPN en Star+

10.30 Greuther Furth vs. Borussia Mönchengladbach. ESPN en Star+

13.30 Hertha Berlin vs. Union Berlin. ESPN 2

Eredivisie

15 Ajax vs. Sparta Rotterdam. ESPN en Star+

Primera Nacional

18 Estudiantes (Caseros) vs. Madryn. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

0 Gran Premio de Australia. La práctica 3. ESPN Star+

3 Gran Premio de Australia. La prueba de clasificación. ESPN Star+

2 (del domingo) Gran Premio de Australia. La carrera. ESPN en Star+

TC2000

16 La prueba de clasificación de la fecha de Bahía Blanca.

GOLF

15.50 El Masters de Augusta. La tercera vuelta. ESPN 2

MOTOCICLISMO

16 Moto GP. La prueba de clasificación del Gran Premio de las Américas. ESPN en Star+

RUGBY

Copa de Campeones de Europa

9 Sale Sharks vs. Bristol Bears. ESPN en Star+

9 Bordeaux Bègles vs. Stade Rochelais. ESPN en Star+

11 Stade Toulousain vs. Ulster. ESPN en Star+

13.30 Exeter vs. Munster. ESPN en Star+

13.30 Stade Français vs Racing 92. ESPN en Star+

Top 13

13.45 CUBA vs. Alumni. ESPN 3 y Star+

15.30 Hindú vs. Atlético Rosario. ESPN en Star+

15.30 Los Tilos vs. SIC. ESPN en Star+

15.30 Belgrano vs. Buenos Aires. ESPN en Star+

15.30 Newman vs. CASI. ESPN en Star+

15.30 Pucará vs. San Luis. ESPN en Star+

Primera A

15.30 La Plata vs. Olivos. ESPN en Star+

BÁSQUETBOL



11 Instituto vs. Gimnasia (CR). La Liga Nacional. TyC Sports

14 Philadelphia 76ers vs. Indiana Pacers. NBA. ESPN Extra

21.30 San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors. NBA. ESPN en Star+