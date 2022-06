Pensiones y monoambientes se disputan el mercado universitario

Es mendocino, tiene 25 años, de profesión kinesiólogo. Franco Rocasalvo quiso probar suerte en La Plata y trabajó unos meses en una clínica de rehabilitación de esta ciudad: llegó en enero último y hace una semana tuvo que volverse a su San Rafael natal porque no encontró, finalmente, un espacio para vivir acorde a sus ingresos. Las dos ofertas más económicas para alquilar, los departamentos de un ambiente y las pensiones, se disputan ese nicho de inquilinos que, por lo general, lo componen los estudiantes universitarios. En ambas opciones, no es fácil conseguir un lugar, y en ambas opciones también, los costos representan un fuerte impacto al bolsillo.

Las pensiones hace tiempo que dejaron de ser aquellas del imaginario social que las hacía semejantes a los viejos conventillos, y es muy frecuente que los jóvenes que llegan a esta ciudad para estudiar compartan residencia en casas de varias habitaciones con espacios en común como el baño, la cocina y el living. Según señalan en el sector, esos hogares temporarios se presentan en estos días a “cama caliente”: tienen toda la capacidad agotada, con listas a la espera de que alguna plaza se desocupe y así poder ingresar. Cuestan por mes, entre 10.000 y 15.000 pesos, más la suma del gasto de los servicios. Del otro lado de la demanda se ubican los monoambientes, que tienen la ventaja de la independencia pero se ofrecen a precios más elevados, pues, de acuerdo a las estimaciones surgidas de las inmobiliarias platenses, se alquilan en un rango que va desde los 25.000 hasta los 35.000 pesos, según la categoría del inmueble.

Las pensiones ya no son las mismas y le disputan el mercado a los departamentos más chicos

Franco buscó no sólo trabajar en La Plata sino también terminar de formarse en kinesiología. Llegó a la Ciudad ya con un empleo. “Me costó conseguir departamento, porque en enero no había casi nada disponible y todo era carísimo. Primero pagué por uno ubicado en las calles 12 y 45, 60.000 pesos por quince días; después me cambié a otro, más barato, en 61 y 6, donde pagué, el primer mes 45.000 pesos, y el dueño me lo bajó un poco para los siguientes meses. Pero por el sueldo que cobraba no me alcanzaba. Y quise buscar una pensión y también, eran muy caras. Por eso me volví a San Rafael”, sintetizó su experiencia local el joven mendocino.

Vayamos a las pensiones, sus valores y sus servicios. En una casa del barrio ensenadense de El Dique, por caso, la encargada, Ivana Flores, indicó que “las habitaciones son individuales y cuestan 10.000 pesos por mes, a lo que hay que agregarle la electricidad de las estufas en los meses de invierno, que son unos 2.000 pesos más. El baño y la cocina son compartidos y todo el resto de los servicios (la luz, el agua, el gas, internet y el cable) están incluidos”.

En esa pensión, situada en 124 y 49, la capacidad colapsó y no cree Flores que se despeje por largos meses. “Es altísima la demanda -aseguró-. Tenemos 13 plazas y están todas ocupadas. Hay gente en lista de espera”.

“Desde noviembre que tengo todo ocupado”, puntualizó Graciela García, propietaria de una pensión situada en 59 entre 22 y 23. La mujer, señaló, sólo acepta estudiantes varones, y como se trata de inquilinos que, justamente, llegan a la Ciudad para cursar una carrera, en su caso ya sabe que no habrá lugar hasta noviembre próximos, cuando se reabra la “inscripción” para el próximo año lectivo.

“La ventaja de los departamentos es la independencia para el uso del baño y la cocina”

Esa propuesta de alquiler tiene un costo de 15.000 pesos por mes la habitación doble, más los servicios que se cobran aparte a través de un prorrateo que se realiza entre todos los inquilinos.

En materia de monoambientes, ya se habla de otros precios, aunque también esa clase de alquiler tiene sus beneficios. “Ahora, con la vuelta de la presencialidad en la Universidad hay una alta demanda de departamentos y entonces, al no haber tanto en el mercado, los valores se encarecen”, subrayó el martillero Ramón Penayo, quien estimó entre 30.000 y 35.000 pesos el costo de un monoambiente por mes. A esos números hay que sumarle las expensas (entre 2.000 y 3.000 pesos más y aquellos inmuebles con seguridad las 24 horas, 4.000 pesos) y en el caso de las propiedades construidas con anterioridad al 2000 tiene facturación de agua mensual , y los edificios posteriores a ese año Absa le cobra los servicios sanitarios al consorcio y ahí es menor el gasto. Se calcula por el agua un plus de 1.000 pesos.

Desde hace años, resaltó la martillera Estela Valverde, los monoambientes son una alternativa clásica del casco céntrico de La Plata y que suelen alquilarlos una o dos personas. Los hay de una dimensión de entre 30 y 45 metros, con cocina integrada o separada. “La gran ventaja de los departamentos, aunque sean de pocos metros, es la independencia, porque en las pensiones los chicos tienen que compartir el espacio con otros y usar el baño y la cocina por turnos”, explicó la dueña de la inmobiliaria de la calle 58 entre 11 y 12.

Dentro de la cartera de alquileres de Valverde, los precios en el rubro de los monoambientes “no bajan de los 23.000 pesos”, dijo. “Pero las expensas en esos casos no superan los 1.800 pesos y son departamentos muy buscados porque una o dos personas viven juntas perfectamente”, concluyó.