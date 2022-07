Ritondo lanzó sus equipos en la pelea por la Gobernación

El diputado nacional y ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo señaló ayer que “es falso que la provincia de Buenos Aires sea inviable”, y dijo que “gobernar” ese Estado “exige experiencia, conocimiento y mucha preparación, ya que “necesita orden, gestión y un equipo de gobierno a la altura de las circunstancias”.

El legislador del PRO que busca ser candidato a gobernador apoyado por María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, participó en la presentación de equipos técnicos en Avellaneda, donde se avanzó “en el diseño de una propuesta transformadora para la Provincia”.

“Sin equipo y sin el acompañamiento de todos ustedes sería imposible poder dar una batalla tan desafiante. Por eso es importante este espacio que tenemos que cuidar y fortalecer día a día”, expresó.

Para Ritondo, “la provincia atraviesa por una fuerte crisis política producto de una administración liderada por un gobernador que se comporta como un delegado del poder central, más preocupado por las internas de su partido que por la gestión de los problemas de los bonaerenses”.

“La provincia necesita orden, gestión y un equipo de gobierno a la altura de las circunstancias. . Son tiempos de jugarse y acá estamos junto a los bonaerenses poniendo lo que hay que poner para sacar a la Provincia y al país de este desastre”, concluyó.

Los equipos técnicos debatieron coordinados por el intendente de Pinamar, Martín Yeza.

De la reunión participaron los diputados nacionales Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Gabriela Besana y Camila Crescimbeni; el concejal de Avellaneda Lucas Yacob, el senador provincial Owen Fernández; los diputados provinciales Anastasia Peralta Ramos, Noelia Ruiz, Juan Carrara, Sergio Siciliano, Johana Panebianco y Matías Ranzini. Además, estuvieron presentes Alejandro Gómez, ex ministro de Gestión Cultural; Leonardo Sarquis, ex ministro de Agroindustria; Vicente Ventura Barreiro, ex viceministro de Seguridad; Carlos Kambourian, ex presidente del Hospital Garraham y Pablo Fuentes, ex subsecretario de Deportes.