La dura confesión de Santi Maratea: un cura lo abusó cuando era adolescente

El reconocido influencer Santiago Maratea, habló en el programa que conduce Andy Kusnetzoff, "Perros de la calle", y contó sobre un episodio que vivió cuando era adolescente y marcó su vida para siempre. Se dio un hecho de abuso con un cura de la iglesia donde concurría lo llevó a alejarse de la religión.

"Tuve una secuencia con un cura abusador bastante heavy y eso fue lo que a mí me hizo hacer esa desconexión”, comenzó relatando.

Entre otros momentos de la charla, Andy le consultó sobre como fue ese momento, que lo marcó a Maratea desde muy chico: “Me paré y me fui de una situación extremadamente incómoda donde él no me tocó a mí y yo no lo toqué a él, pero porque en un momento me paré y me fui”. “No era un cura más, era uno con el que tenía confianza, porque era de la iglesia a la que iba seis veces por semana”, señaló.

“Después de mucho tiempo me enteré de que ese cura le contó a mis viejos ese mismo día y entre los tres fingieron demencia hasta que yo me animé a contarles con ayuda de este cura”, cerró el influencer, que es uno de los mas reconocidos en las redes sociales, debido a que en muchas ocasiones, juntó dinero para gente que lo necesitaba, llegando a cifras realmente altas.