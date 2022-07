VIDEO. Inseguridad diaria: nuevo ataque de los "robarruedas" en 1 y 58

Esta modalidad está siendo muy usada por los delincuentes. Una camioneta Chevrolet S10 doble cabina, fue atacada por los "robarruedas", a pesar de que todo estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar y que registraron cada movimiento que realizaban.

"Dejamos la camioneta estacionada con la parte trasera, para que la cámara la enfoque. Fue por aproximadamente 20 minutos, que debíamos desocupar el garage", relató la víctima a EL DIA.

Según se observa en las imágenes, los delincuentes llegan en un vehículo, que lo ponen de frente a la calle y muy pegado a la camioneta estacionada. Se ve claramente como uno de ellos, tirado en el suelo, intenta sacar la rueda de auxilio, que estaba con traba de seguridad y además una cadena.

"En un momento sale gente del edificio y se ve en las cámaras y ellos siguieron trabajando normal. Ya que como siempre pasa, esta vez dije, no se van a animar a tanto estando la cámara y tan cerca de la puerta de ingreso. Pero no es la primera vez que me pasa, en febrero también ocurrió", comentó.