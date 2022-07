Mathieu Raynal: “Es un gran placer estar de nuevo en Argentina y un honor poder dirigir un encuentro de Los Pumas”

SALTA. - La gira de Los Pumas por el NOA de nuestro país sigue generando momentos de calidad y pasión a los que nos tiene acostumbrado cada vez que el seleccionado nacional de rugby visitas esta tierra. Ayer mismo, en las instalaciones del club Tiro Federal de esta capital salteña, los encargados del arbitraje de la UAR, Cristian Sánchez Ruiz y Francisco Pastrana junto a los dirigentes de la entidad salteña, motorizaron una charla para árbitros y árbitras locales en las coquetas instalaciones que están al pie del Cerro San Bernardo.

De la misma, además de los nombrados participó la terna arbitral que dirigirá mañana a partir de las 16:05 la revancha entre el equipo de Michael Cheika y los dirigidos por Gregor Townsend. Pasadas las 19 horas, los franceses Mathieu Raynal, Pierre Brousset y el neozelandés Ben O’Keeffe encabezaron una clínica arbitral que duró alrededor de hora y fracción donde no se dejó tema por tocar. Finalizada la misma, el francés Raynal recordó sus tiempos junto al equipo de Perpignan en el Top 14 galo y en particular como la convivencia con el argentino Rimas Álvarez, lo hicieron fanático del Fernet y la música del cantante cordobés Rodrigo Bueno. Es más, se animó a cantar ante todos los presentes “La Mano de Dios”, algo que fue muy aplaudido entre risas y buena onda por los presentes.

Es que el oriundo de la localidad de Champagne, habla a la perfección el castellano por lo que la charla y los continuos idas y vueltas marcaron la dinámica del encuentro. Así fue que, en el mano a mano con este cronista, el árbitro principal de la revancha entre argentinos y escoceses dijo: “Es un gran placer estar de nuevo en Argentina y un honor poder dirigir un encuentro de Los Pumas. Extrañábamos todo esto”. A lo que agregó: “Hablo castellano porque vivo muy cerquita de Barcelona y bueno, hablo un poquito el idioma; es un gran placer venir aquí, su gente, su comida…el asado, ufff. No podemos comer todo el tiempo eso, jajaja, pero realmente nos encanta venir a dirigir aquí. El rugby es mundial, tengo la suerte de hablar varios idiomas y eso me facilita la comunicación con los entrenadores y los jugadores, decididamente no hay límites para todo lo que hacemos. Estamos bien”.

“Me gusta la vida del club, es lo mismo en Francia, en Nueva Zelanda, en Argentina; vivimos todos experiencias muy lindas en los clubes y estamos felices de ser parte de todo esto. Todo esto es muy importante para la vida de las instituciones y tenemos una linda obligación de estar presentes, cuando nos invitan a lugares así. Estamos muy felices de estar aquí en Salta”, aseguró el referee de World Rugby.

Para finalizar Raynal aseguró que: “El año que viene en el Mundial que se jugará en mi país solamente les digo que disfruten de Francia; es un lugar muy lindo. Hay que disfrutarlo como yo cuando vengo a Argentina. El Mundial será un torneo de pasión, el juego es muy importante en mi tierra y eso será algo que se verá. Serán todos muy bienvenidos allí”, finalizó el referee francés quien se despidió de todos sacándose fotos con todos y con una gran sonrisa de oreja a oreja.