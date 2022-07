Cristina, contra Guzmán: “fue un acto de desestabilización”

Cristina Kirchner concretó ayer su esperada reaparición pública en medio de la crisis que se profundizó en el Gobierno tras el portazo de Martín Guzmán. Y fue justamente el ministro de Economía, el blanco preferido de la vicepresidenta, quien dijo que su renuncia fue un “inmenso acto de irresponsabilidad política y desestabilización”.

“El sábado pasado nos enteramos de la renuncia del ministro de Economía y quiero decir que se trató de un inmenso acto de irresponsabilidad política y de desestabilización. En el mundo como está, el país como está, hacer enterar al Presidente (Alberto Fernández) de esa renuncia por Twitter no está bien”, señaló la vicepresidenta en la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz.

Incluso fue más a fondo, con un reproche velado al primer mandatario. “Fue un gesto de ingratitud personal para con el Presidente”, consideró. “No niego las diferencias, pero este Presidente había bancado a ese ministro como a nadie enfrentado inclusive con su propia coalición. ¿Se merecía eso?”, se preguntó.

Así, la vicepresidenta siguió la línea discursiva de su hijo Máximo, que el jueves en Escobar también había hecho blanco sobre el ex ministro. “Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante”, había señalado.

Además, recordó las diferencias que se iniciaron con Guzmán a raíz de las negociaciones con el FMI: “Todo el arco político opositor, todo el periodismo en general, todo el establishment salió a hablar de la racionalidad del ministro y adivinen quién era la irracional”. En ese sentido, la Vicepresidenta insistió en la necesidad de “discutir ideas y no personas”.

Acaso como para bajarle un poco a la expectativa al acto y generar algún gesto de acercamiento con el Presidente, Cristina arrancó su discurso con una frase llamativa. “Quédense tranquilos, no voy a revolear a ningún ministro”, señaló.

La referencia no pareció casual. Luego del acto por los 100 años de YPF terminó renunciando el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Y tras las sucesivas apariciones de Cristina en actividades en la Provincia con todo fuertemente crítico a acciones del Gobierno, se terminó yendo Guzmán.

SILENCIO

El tono del acto, con todo, buscó esquivar la polémica con el Presidente. De hecho, cuando el intendente de El Calafate habló de funcionarios que no funcionan (una frase que patentó la ex presidenta para criticar a los ministros nacionales), hizo el característico gesto de silencio llevándose los dedos a la boca.

No obstante, Cristina dijo que seguirá marcando diferencias con la Casa Rosada en temas en los que no esté de acuerdo. “Ayudar no es callarse y esconder la basura debajo de la alfombra. Se ayuda diciendo la verdad y no me voy a callar la boca”, sentenció.

Del acto participaron además el intendente Javier Belloni; el ministro de Educación, Jaime Perczyk; y la gobernadora Alicia Kirchner. A la hora de presentar el discurso de la vicepresidenta, la locutora expresó: “Para finalizar se dirige a ustedes la excelentísima señora vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner”.

Al instante, Fernández de Kirchner hizo un gesto de malestar e inició su alocución con un mensaje a la presentadora: “Para la próxima, querida, nunca más me digas “excelentísima” que detesto que me digan eso de excelentísima. Con ‘Cristina’ y ‘vicepresidenta’ está bien. Alcanza y sobra”.

PAZ SOCIAL

“Les pido a todos que tenemos que encontrar un punto en común, si no, no habrá Argentina para nadie. La política no es eso que le quieren hacer creer a los argentinos. Sin rencores, pero con muchas ideas, pero con mucha esperanza de que podamos hacerlo, es que debemos autoconvocarnos para la construcción de una Argentina en paz, que presupone una Argentina con paz social”, dijo por otra parte en su discurso.

En ese momento, Cristina Kirchner volvió a referirse a la “necesidad” de debatir sobre la economía bimonetaria “porque siempre es la causante de toda la histeria de nuestra historia. Está siempre este tema en cada crisis”, remarcó.

Luego utilizó parte de su alocución para criticar a Capital Federal, la patria chica del PRO. Señaló que Santa Cruz “es la que más dólares produce para su aparato productivo” y dijo que “hay cinco provincias argentinas que producen dólares, la primera es Santa Fe, la segunda es Córdoba, la tercera Buenos Aires, la cuarta Chubut y la quinta” es el distrito patagónico que representó como legisladora.

“Si miro la cifra de dólares per cápita, esta provincia (Santa Cruz) es la primera en materia de producción de dólares. Averigüen cuál es la que más gasta dólares y no produce dólares. Es CABA, con más de 7 mil millones de dólares”, consignó.

Finalmente reivindicó sus mandatos en materias de inversión, trabajo y producción en base a un informe elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA).