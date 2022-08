Cuándo llegan las boletas de luz, gas y agua con los nuevos aumentos

El gobierno nacional dio a conocer el nuevo esquema de subsidios al consumo de agua, luz y gas a través de la segmentación de tarifas según los ingresos de los usuarios, por la cual la Secretaría de Energía espera alcanzar un ahorro de medio billón de pesos para 2023.

El primer aumento regirá en las boletas de gas y electricidad a partir de septiembre e impactará en los argentinos en octubre.

El ente encabezado por Flavia Royón detalló que en lo que resta de 2022 “el ahorro fiscal en materia de energía eléctrica y gas será de $47.500 millones y anualizado de $455.000 millones”.

La segmentación se basa en el Decreto 332/2022, en donde se establecen tres niveles según la capacidad económica, lo que se complementará con un criterio establecido según los niveles de consumo.

En los primeros meses del año, con un incremento en marzo y otro en junio, las tarifas de gas y electricidad aumentaron 21% en el caso de beneficiarios de tarifa social, y 42% para el resto de los hogares. El impacto en las boletas fue mayor en junio, el mes más frío del año.

Se espera que estas tarifas suban con la llegada del calor durante los próximos meses debido a la alta demanda y al límite de consumo de 400 kwh. En este contexto, el gobierno nacional prepara tres aumentos bimestrales que impactará en los comercios y en aquellos usuarios que pierden los subsidios.

Para el gas, el nuevo esquema en el que se agruparon los usuarios muestra que en el nivel 1 quedaron 269.725 usuarios; en el 2, 2.880.090; y en el 3, 2.599.550. El nivel 1 perderá el subsidio por completo para todo el consumo, con un aumento que alcanza el 167%.

Al nivel 2 se les mantendrá la tarifa vigente. Mientras que al nivel 3, se le subsidia un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y sub-zona. El excedente aumentará también un 167%. Por ejemplo, un hogar de nivel 3 que en junio abonó una factura de gas de $1650 en enero, pagará $2146.

En el caso de la luz, en el RASE se registraron 8.890.998 de usuarios para mantener los subsidios a la energía eléctrica, de los cuales 399.156 (4,49%) corresponden al nivel 1; 5.040.120 (56,69%) al nivel 2; y 3.451.722 (38,32%) al nivel 3.

Se aplicará un tope de consumo de 400 kWh mensual por hogar, para mantener la tarifa con subsidio y otro de 550 kWh para las localidades que no cuenten con gas natural por redes. El Gobierno estimó que un usuario de altos ingresos, con un consumo medio de 300 kWh, el monto sin impuestos pasará de $1.467 a $2285. La quita del subsidio del agua se realiza para usuarios de AYSA.

CONSORCIOS, COMPLICADOS

En tanto Royón confirmó ayer que los consorcios -que reciben facturas de gas y electricidad por los gastos en espacios comunes- perderán lo subsidios en forma gradual a partir de septiembre. La mayoría de los consorcios están registrados como usuarios generales y no como residenciales, por lo tanto no fueron incluidos dentro de las distintas categorías de usuarios residenciales que podrán mantener total o parcialmente los subsidios.

Segundo detalló Royón en declaraciones al canal A24, el peso de la energía eléctrica sobre las expensas es aproximadamente del 5%. Aunque advirtió que algunos consorcios si están registrados como usuarios residenciales, pero es solo los casos de edificios pequeños, con pocas unidades.

“No es lo mismo un consorcio chico de cuatro unidades que un edificio grande con grandes ascensores. Hay consorcios que todavía están registrados como categoría residencial y otros como generales. Este aumento no va a disparar el valor de las expensas en los consorcios que entran como la categoría usuarios generales y en esta etapa se le retiraría el subsidio”, detalló la secretaria de Energía.

Royón enfatizó que el retiro de subsidios no va a ser indiscriminado y que forma parte de un plan para ordenar las cuentas fiscales. “Los segmentos de bajos ingresos y con tarifa social no van a sufrir incrementos y no van a tener topes. Era necesario ir hacia un sistema de subsidios mucho más justo donde si hay un subsidio sea realmente para el que lo necesita”, dijo la funcionaria.