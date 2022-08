Punto y seguido

Sin reproches. Gimnasia buscó ganarlo pero no pudo disimular las bajas de algunos de sus mejores jugadores y no pudo seguir en racha ganadora ante un rival que por momentos lo complicó. La igualdad 0 a 0 no le cayó mal al desarrollo del juego.

Fue un buen arranque se Gimnasia, con mucha movilidad de sus atacantes. Benjamín Domínguez y Lautaro Chávez, sin posiciones fijas, complicaron a la defensa marplatense que se mostró desorientada. Aldosivi no pudo hacer pie en el medio, por eso el inicio del partido fue del Lobo.

Desde la solidez de Oscar Piris en defensa y la presencia de Agustín Cardozo en el medio, el equipo de Gorosito no tuvo temores. Los pibes que jugaban del medio para adelante trataron de hacerse amigos de la pelota, aunque la idea original de Leandro Somoza de parar un 4-3-3 mutó rápidamente a un 4-1-4-1 parado bien cerquita de Devecchi.

Más allá del mejor comienzo albiazul, un remate de media distancia de Emanuel Maciel y una buena contra que terminó con un remate alto de Tomás Martínez generaron peligro en el arco de Rodrigo Rey.

Con el paso de los minutos, Gimnasia perdió el control del juego y primero Morales pellizco un centro rasante desde la derecha cuando se relamía Cauteruccio y después Piris sacó de cabeza uno de los tantos centros venenosos de Braian Martínez en la pelota quieta.

Después de algunos minutos de incertidumbre, pudo responder el local con un buen desborde de Lautaro Chávez encontró en el centro atrás a Insaurralde que controló y remató con una marca encima. Iba al arco, apenas tuvo que conformarse con un tiro de esquina.

A los 35 minutos Gimnasia generó peligro con un gran pelotazo de Miranda para Benjamín Domínguez. Desbordó por la izquierda el juvenil, que envió el centro y Franco Soldano le dio mordido. Desde la concepción y la generación del juego, una de las mejores acciones triperas en la primera mitad.

Pasados los 40 minutos, tuvo otra clara el Lobo. Falló Valentini en el cierre y Matías Miranda cruzo la pelota desde la derecha al medio y Lautaro Chávez no alcanzó a empujarla, cuando el arquero de Aldosivi no tenía nada que hacer.

A Gimnasia le faltó más presencia ofensiva más allá de las buenas intenciones de los juveniles. Por eso, por la falta de continuidad en ataque, el Lobo no pudo redondear merecimientos y el 0 a 0 fue justo. Ni uno ni otro pudieron aprovechar sus momentos y no hubo grandes jugadas de riesgo inminente, con lo cual el partido entró al complemento con un enorme signo de interrogación sobre el curso que podría tomar el desarrollo del juego.

En el segundo tiempo, el equipo de Gorosito salió a la cancha con la intención de pararse en campo rival y retomar el dominio de campo y pelota. Con un caño, Benjamín Domínguez levantó a la Techada, pero casi no hubo acciones de riesgo.

Con el ingreso de Nicolás Contín por Lautaro Chávez (cansado y acalambrado), pasó Matías Miranda a jugar a la derecha, siguió Benjamín por izquierda y Pipo apostó al doble nueve, con más presencia en el área rival y mayor compañía para Franco Soldano.

Cuando no, Leo Morales sacó una pelota en la boca del arco tras un centro de Martín Cauteruccio para Tomás Martínez que definió con poca fuerza. Fue otro toque de atención para la defensa del Lobo con un equipo volcado en ofensiva.

Con un juego mucho más vertical, el Tripero quedó más cerca de la apertura del marcador. Franco Soldano quedó dos veces mano a mano con Devecchi, pero ganó el arquero ante acciones en las que Soldano había llegado muy exigido.

Somoza cambió con los ingresos de Javier Iritier y Juan Cuesta Baena por los Martínez. Justamente Cuesta Baena tuvo una clara y su disparo rebotado en un defensor salió al córner.

Néstor Gorosito cambió a los volantes externos, con el debut de Alexis Steimbach por Benjamín Domínguez y Tomás Muro en lugar de Matías Miranda. Rodrigo Rey le tapó una pelota de gol a Martín Cauteruccio. Aldosivi fue inteligente para jugar, con dientes apretados mientras el Lobo siguió buscando y luchando contra el mal de ausencias.

En los minutos finales, la mayor expectativa estaba en la pelota parada que parecía que podía ser salvación o condena en el partido. Aldosivi tuvo el ingreso de Santiago Silva por Martín Cauteruccio, con aplausos para el que entró y silbidos para quien salió, atados a sus pasados en el fútbol de la ciudad.

El final encontró a Gimnasia con impotencia, sin chances de romper el cero y a Alsosivi con un empate que, en la cuenta final, se verá si le alcanza o no. La última pelota que quedó en las manos de Devecchi fue una pintura del juego, con la pelota jugada al área a buscar un cabezazo salvador que no llegó. El 0 a 0, más allá de matices mínimos, terminó siendo justo. Y para el Lobo, atravesar un partido con demasiadas complicaciones en la previa. Y seguir en la pelea.

La jugada más clara de Gimnasia la tuvo Soldano a falta de 15 minutos pero tapó bien Devecchi

Aldosivi manejó la pelota y tuvo un remate de Maciel que alcanzó a desviar Rey