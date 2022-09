Misa kirchnerista: malestar y pedido de disculpas

La “Misa por la paz y la fraternidad de los argentinos” convocada por el oficialismo terminó configurando una postal de unidad del peronismo. La celebración que se desarrolló en la Basílica de Luján anoto otros datos políticos fuertes: la oposición finalmente no fue y sectores de la Iglesia dejaron trascender su malestar porque interpretaron que se trató de una apropiación partidaria de una invitación que en principio habían realizado los obispos a los fieles para rezar por la convivencia en el país.

La misa, sin embargo, terminó siendo motorizada por el intendente camporista de Luján, Leonardo Boto. El origen de ese llamado hizo desistir a la oposición de participar. Y, además, terminó incomodando a la Iglesia.

El oficialismo, en cambio, cantó presente sin fisuras. El presidente Alberto Fernández, ministros del gabinete nacional y referentes del Frente de Todos estuvieron en Luján, donde se pidió durante la homilía para que “nunca más la violencia se instale entre nosotros y ponga en peligro la convivencia democrática”.

No estuvieron ni Cristina Kirchner ni su hijo Máximo. Según contó uno de los referentes de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, ambos siguen “shockeados” tras el atentado del jueves.

El Presidente siguió toda la misa sentado en primera fila, al lado de Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y con el ex mandatario Eduardo Duhalde del otro costado.

En la primera banca de la Basílica también estaban el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el intendente de Luján, Leonardo Boto -gestor de la convocatoria-, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. También, el gobernador Axel Kicillof.

“Participamos de la “Misa por la paz y la fraternidad de los argentinos y las argentinas”. Como escuchamos en la homilía: “por la patria, por esta casa, esta familia que somos. Difícil, compleja. Pero familia al fin. Somos Argentina”. Hoy nos hemos reunido para reflexionar”, señaló el Presidente en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

En uno de los pasajes de la homilía, el arzobispo Scheinig pidió para que “nunca más la violencia se instale entre nosotros y ponga en peligro la convivencia democrática”.

“La paz social está frágil y amenazada y nosotros somos responsables de asegurarla y cuidarla”, dijo el arzobispo, en referencia al contexto social luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufriera un intento de asesinato.

Ante los dirigentes del FdT, el arzobispo sostuvo que “la oración por la paz y la fraternidad es urgente” y no eludió la ausencia de la oposición al asegurar que el templo “es el lugar sagrado e indicado para rezar por la Patria”.

“Nadie debería quedarse afuera de la casa de María de Luján, nadie debería quedarse afuera de la casa que es nuestra la Patria. Mucho lamentaría que se mal interprete este gesto. Cualquier mal interpretación no mancha a ella porque es inmaculada, sino que nos mancha a nosotros”, señaló.

Sin embargo, sectores de la Iglesia dejaban trascender ayer su malestar porque creen que se trató de una apropiación partidaria por parte del kirchnerismo. De hecho, el arzobispo Sheinig también aparecía apuntdo.

En el oficio religioso participaron también el arzobispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, y párrocos que ejercen su pastoral en villas. En la transmisión televisiva se pudo ver que en el hábito de uno de los curas estaba la imagen bordada del sacerdote Carlos Mugica, asesinado en 1974.

Antes de la despedida, Scheinig quiso hacer una aclaración: “Cuando el intendente de Luján (por Boto, intendente del FdT) me propuso hacer esta misa le dije que sí, que me parecía bueno. Pero quiero pedir disculpas, de corazón. Porque tal vez yo no invité, no comuniqué, no imaginé que iba a ser algo tan grande y se generó un malentendido”, remarcó, acaso como para cubrirse de las críticas internas que recibió.

En la celebración estuvieron además el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller Santiago Cafiero, y los ministros Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Jorge Taiana (Defensa), Matías Lammens (Turismo), Tristán Bauer (Cultura), Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) y Daniel Filmus (Ciencia.

También asistió el gobernador Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros provinciales Martín Insaurralde, Teresa García, Andrés Larroque y Cristina Álvarez Rodríguez.

Entre los participantes estuvieron asimismo la integrante de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el Premio Nobel de la Paz 1981, Adolfo Pérez Esquivel, y la cantante Teresa Parodi. Los referentes sociales también dijeron presentes: Juan Grabois (Patria Grande), Daniel Menéndez (Somos-Barrios de Pie), Gildo Onorato (UTEP), Juan Carlos Alderete (CCC).