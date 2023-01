El "Beto" Márcico, durísimo contra Benedetto: "No puede ser el 9 de Boca"

El ex jugador de Gimnasia y Boca Juniors, Hugo Alberto Márcico, habló de la actualidad del equipo y sobre todo, criticó el nivel de Darío Benedetto, quien es considerado titular por Hugo Benjamín Ibarra, el técnico "xeneize".

El "Beto", de 62 años, disparó sobre el jugador: "Hay un partido que Benedetto dejó de ser Benedetto, que es el partido de la Libertadores (con Corinthians cuando erró dos penales), después no volvió. Sí hizo el gol con River, que le cayó la pelota en la cabeza, de acuerdo. Pero después del partido que tuvo en la Copa, es otro".

En esa misma sintonía, redobló la apuesta a sus dichos: "Benedetto no puede ser el 9 titular de Boca. Necesitamos un 9 diferente. Tiene que levantar mucho". "Boca necesita jugadores que tengan un nivel superlativo. Necesita refuerzos indiscutidos: arriba, en el medio y dos arriba", agregó.

A su vez, Márcico le quiso transmitir un consejo a Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club: "Si yo soy dirigente ahora, tengo que saber que tengo que sumar cuatro titulares para tener chances en el campeonato y en la Libertadores. Cuatro o cinco buenos refuerzos".

Por último, señaló: "Yo haría que no jueguen estas Copas, esto no es una copa de campeones, no hay nada, si Boca ganó los dos campeonatos. Después pasa esto con estos penales que te cobran... Boca no tiene que aceptar y obligar a la AFA a que haga torneos verdaderos. ¡Cómo le vas a dar dos estrellas a Racing de esta manera!"