El príncipe Enrique ahora se quiere amigar con su padre y su hermano

LONDRES

El príncipe Enrique dijo durante una entrevista televisiva que quiere volver a tener una buena relación con su padre y hermano y que quiere “una familia, no una institución”, previo a la publicación de su autobiografía.

La entrevista con el canal británico ITV será transmitida el domingo. En extractos publicados ayer, Enrique afirmó que “sienten que es mejor mantenernos de alguna manera como los villanos” y que “no han mostrado absolutamente ninguna voluntad de reconciliación”, aunque no quedó claro a quién se refería específicamente.

“Me gustaría reencontrarme con mi padre. Me gustaría reencontrarme con mi hermano”, expresó también. “Quiero una familia, no una institución”, dijo Enrique, de 38 años.

También conocido como el duque de Sussex, Enrique y su esposa Meghan Markle han manifestado sus quejas contra la monarquía desde que la pareja renunció a sus deberes reales en 2020 y se mudó a California, donde viven con sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana. Anteriormente, Enrique había comentado sobre el distanciamiento que ha tenido con su padre, el rey Carlos III, y con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, desde que se fue de Gran Bretaña.

Las críticas llegan en un momento de transición para la familia real británica tras la llegada al trono de Carlos III, después de la muerte de Isabel II el 8 de septiembre a los 96 años.

El soberano de Reino Unido y de otros 14 Estados de la Commonwealth será coronado el 6 de mayo, en una gran ceremonia retransmitida a todo el mundo.

El mes pasado, Netflix lanzó “Harry & Meghan”, una serie de seis partes que detalla las experiencias de la pareja que condujeron a su decisión de empezar una nueva vida en Estados Unidos.

En ese documental, Enrique ha hablado sobre cómo trabaja el equipo de prensa de la realeza y sobre cómo se fracturó su relación con Guillermo y el resto de la familia real. Meghan describe que quiso poner fin a su vida mientras batallaba para lidiar con la tóxica cobertura de los medios británicos.

SE VIENEN LAS MEMORIAS

La autobiografía de Enrique, titulada “Spare” (En la sombra), se publicará el 10 de enero. En estas memorias, el príncipe -hijo menor de Carlos III y quinto en la línea sucesoria al trono británico- promete contarlo todo.

Ha habido una intensa especulación respecto a que el príncipe podría descorrer el velo sobre la vida en el palacio y ofrecer revelaciones perjudiciales para la institución, o moderar sus golpes después de la muerte de Isabel mientras Reino Unido se adapta a su nuevo jefe de Estado.

En el sitio web creado por la editorial Penguin Random House para promover la obra, esta se describe como una ventana a cómo el príncipe respondió a la muerte de su madre Diana hace 25 años, y cómo su vida se ha visto afectada desde entonces.

“Con su honestidad cruda e inquebrantable, ‘Spare’ es una obra histórica llena de percepciones, revelaciones, introspección y sabiduría ganada a pulso sobre el poder eterno del amor sobre el dolor”, afirmó la editorial.

Diana, princesa de Gales, murió en un accidente de auto en París el 31 de agosto de 1997, cuando Enrique tenía 15 años. Reino Unido se sumió entonces en una oleada de dolor que sacudió a la monarquía, que algunos consideraban alejada de los sentimientos del ciudadano común.

El título del libro alude a la condición de Enrique con respecto al príncipe Guillermo, su hermano mayor y heredero del trono británico.

Desde que Enrique y su esposa Meghan dejaron la realeza para radicarse en Estados Unidos, lanzaron una serie de críticas sobre su vida en el seno de la familia real, incluidas afirmaciones de racismo y de falta de apoyo de la Corona en medio de implacables ataques de los diarios británicos.

En julio de 2021, Enrique anunció que estaba escribiendo sus memorias, en las que dijo que expondría los “errores” y las “lecciones aprendidas” a lo largo de su vida. “Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”, apuntó entonces.

“Vestí muchos sombreros diferentes a lo largo de los años, tanto literalmente como de manera figurada, y mi esperanza es que al contar mi historia -los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas- pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde venimos; tenemos más en común de lo que pensamos”, afirmó en un comunicado difundido por la editorial.

Dijo estar “entusiasmado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que es preciso y totalmente verdadero”.

Pero cualquier comentario adicional poco halagador y franco sobre la familia real, más allá de los que Enrique hizo durante una explosiva entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, podría resultar contraproducente después de la muerte de la reina.

“El príncipe Enrique se ha acobardado con el contenido de las memorias en varios puntos, dijeron a The Times ejecutivos de la industria editorial con conocimiento del proceso, y el proyecto ha estado envuelto en rumores, retrasos y secretos”, informó el diario The New York Times.

Enrique utilizará las ganancias del libro, que se publicará en 16 idiomas, para donarlas a organizaciones benéficas británicas, dijo la editorial.