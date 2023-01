Enrique el quejoso: ahora dice que su hermano lo agredió en una pelea

LONDRES

En su esperado libro de memorias, el príncipe Enrique cuenta que fue agredido por su hermano Guillermo -heredero al trono británico- durante una discusión, que consumió cocaína a los 17 años y mató a 25 personas durante sus misiones militares en Afganistán.

Titulada “Spare” (”En la sombra” en español), la autobiografía verá la luz a nivel mundial el 10 de enero, en un contexto de fuerte tensión en el seno de la familia real británica.

Sin embargo, algún medio como el diario británico The Guardian tuvo acceso a ella por adelantado. Y otros se la procuraron aprovechando que durante unas horas fue puesta accidentalmente a la venta ayer por la librería española Casa del Libro, que retiró rápidamente los ejemplares tras darse cuenta del error.

En el libro, Enrique, de 38 años, relata una disputa en 2019 en Londres durante la cual Guillermo tildó a la exactriz estadounidense Meghan Markle, con quien el hijo menor de Carlos y Diana de Gales se había casado un año antes, de “difícil”, “grosera” y “áspera”.

“Me agarró por el cuello (de la camisa), me lo arrancó y me tiró al suelo. Aterricé sobre el plato del perro, que se rompió bajo mi espalda, los trozos me cortaron”, explica.

Según escribe Enrique, el incidente ocurrió cuando el ahora príncipe de Gales, Guillermo, se presentó en “Nottingham Cottage”, su casa ubicada en los terrenos del palacio de Kensington, para hablar de los problemas con la prensa. Tras la discusión y la agresión, Guillermo regresó con rostro de arrepentido y “se disculpó”.

Cuando Guillermo ya salía, según relata su hermano, “se dio vuelta y volvió a llamar a la puerta: ‘No es necesario que le cuentes a Meg sobre esto’”. Enrique afirma que no se lo dijo enseguida a su esposa, pero sí llamó a su terapeuta.

Según Enrique, le contó a Meghan lo ocurrido cuando ésta notó “rasguños y moretones” en su espalda. Enrique dice que ella “no estaba tan sorprendida ni tan enojada”, sino “terriblemente triste”.

El resentimiento de Enrique por ser el “repuesto” (el segundo hijo que está en las sombras) es el tema unificador de su libro, a través de capítulos sobre su infancia, su educación, su carrera como miembro de la realeza y en el Ejército británico, su relación con sus padres y hermano y su vida con Meghan, señala “The Guardian”.

Enrique y Meghan decidieron dejar la Casa Real a principios de 2020 y se radicaron en EE UU. La pareja vive en California con sus dos hijos, Archie, de 3 años, y Lilibet, de un año y medio.

“CONSUMÍ ALGUNAS RAYAS”

En el libro, el príncipe también admite que con 17 años consumía cocaína. “En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya, y desde entonces consumí algunas más”, explica según Sky News. “No era muy divertido (...) pero me hacía sentir diferente”, cita la web del canal, que también se hace eco de cómo Enrique perdió la virginidad en “un humillante episodio con una mujer grande” que lo trató como a un “joven semental”.

El príncipe reconoce asimismo, sin “miedo a ese número”, que mató a 25 “talibanes” cuando fue desplegado como piloto de helicóptero en Afganistán, considerando a sus blancos como “piezas de ajedrez”, según el Daily Telegraph.

E incluso que el ahora rey Carlos III hacía “sádicas” bromas sobre el “verdadero” padre de Enrique, que creció entre rumores sobre su parecido con el mayor James Hewitt, amante de su madre, la princesa Diana, según Page Six. El Palacio de Buckingham, que lleva meses preparándose para la salida a la venta del explosivo libro de memorias, no hizo comentarios sobre lo filtrado ayer.