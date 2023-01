El juicio a la Corte: la obsesión de Alberto F., el silencio de Massa, el rol de Cristina y las dudas

Al menos hasta el lunes, Alberto Fernández permanecerá en la residencia presidencial de Chapadmalal con su familia. Ese día tiene agendada una actividad oficial en Miramar, acaso un púlpito desde donde ofrezca un nuevo título del único tema que realmente le importa por estos días: el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que su gobierno impulsará en el Congreso cuando empiecen las sesiones extraordinarias.

Es una ofrenda más de alineamiento de Alberto con Cristina Kirchner, que venía siendo la principal espada oficialista contra los miembros del Poder Judicial que no están alineados con su credo y, en forma más particular, contra los integrantes del máximo tribunal, a quien directamente considera enemigos políticos.

El Presidente ha entrado en ese terreno, probablemente sin haber hablado una palabra con la titular del Senado, con quien tiene una relación rota. Borró años de predicar a favor de la independencia del Poder Judicial con su respuesta a un fallo que no le gustó: el que restableció fondos de coparticipación quitados por su gestión a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición.

INTERROGANTES

Tal vez crea que estos gestos puedan descongelar el iceberg que lo separa de Cristina en términos personales. ¿Con qué objetivo? ¿Una bendición de ella para buscar la reelección? Hoy suena improbable. ¿Seducir al núcleo duro de votantes kirchnersitas que no tendrá a la vice como opción en la boleta porque se auto excluyó? Arriesgado.

Una lectura posible, pues, es que Fernández se ha puesto al hombro el tema del juicio a la Corte por una cuestión de posicionamiento personal, de reinvención de su perfil, aún cuando esté al límite de violentar la Constitución Nacional.

Venía apareciendo como un mandatario desdibujado, opacado por sus dos socios principales. Por un lado, por la fulgurante embestida de Cristina luego de su condena a prisión, que logró muestras adhesión de parte del peronismo fanático. Por otro, por la figura del hombre que maneja las cuestiones sensibles y cruciales de la gestión: las económicas. Hablamos del ministro Sergio Massa, un mimado de Washington que especula -aunque lo niegue en público- con una candidatura presidencial del PJ en el próximo turno electoral si logra mejorar ciertos números impopulares de los que es responsable, como la inflación. Hace, además, un trabajo hormiga para levantar su imagen.

Lo dicho: el juicio a la Corte es la obsesión del Presidente. Sabe que no prosperará en el recinto, porque el Frente de Todos necesita dos tercios de la Cámara baja para acusar al máximo tribunal. Pero él y todo el oficialismo se ilusionan con el show político y mediático que podría representar el tratamiento en la comisión correspondiente, donde pueden lograr una mayoría para aprobar un dictamen. Una suerte de operativo desgaste que, para ser exitoso, necesita que la contraparte se sienta intimidada, golpeada, si el objetivo es el paso al costado por presión. En ese sentido, esta Corte, abroquelada contra la embestida, asoma como un rival duro de vencer bajo esa lógica.

Aunque la comisión de Juicio Político es presidida por una albertista, la diputada entrerriana Carolina Gailland, se descuenta en el PJ que los representantes del cristinismo llevarán la batuta. Un ejemplo: Leopoldo Moreau ya avisó que se evalúa citar a los cortesanos (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) y hasta solicitar allanamientos.

EL SILENCIO DE MASSA

Por cierto, es atronador el silencio de Massa al respecto. Ni una palabra se le escuchó sobre este tema, seguramente atento a cómo pueda impactar en materia de confianza institucional. Que para él es un insumo de uno de sus trabajos: conseguir dólares para el país.

Tres diputados de su Frente Renovador, sin embargo, integran la comisión de Juicio Político y apoyarán la embestida contra la Corte (uno tuvo que hacer un dudoso rulo para volver a integrar la misma, de apuro, después de renunciar), pero es improbable que el ministro regale apoyo verbal. En definitiva, massismo explícito. Ese zigzag molestaría en la Rosada: ya bastante tienen con que la suerte del gobierno de Alberto esté atada a quien puede ser su desafiante este año.

Fernández procura darle densidad política al escrito de 31 páginas que contiene la acusación contra los miembros de la Corte. Tuvo un primer revés: sólo 11 de los 24 gobernadores del país la respaldan. Es obvio que los de la oposición no lo hagan. Pero sobresale, por incómodo, el dato de que algunos mandatarios peronistas que inicialmente condenaron en un documento el fallo de la Corte beneficiando a la CABA por el tema coparticipación, no hayan acompañado el posterior pedido de juicio político.

TRAICIONES Y DOBLECES

En Balcarce 50 se habla de traiciones y dobleces. En sectores del peronismo del interior, mencionan cierta sensatez: una cosa es la crítica política porque el “porteño del PRO” Rodríguez Larreta consiguió que la corte ordene el reintegro de las partidas que le habían sido quitadas y otra cosa es ir contra un poder del Estado con un pedido de enjuiciamiento “flojo de papeles”, según esa visión de consumo interno. No es un detalle; es algo de fondo, una evaluación de lo presentado.

En aquella búsqueda de respaldo, Fernández reunió el jueves en Chapadmalal a un grupo de intendentes bonaerenses. Llegaron allí con el gobernador Axel Kicillof, que fue el representante dilecto de Cristina -de vacaciones en el sur- en las tertulias en las que se decidió avanzar contra el tribunal. Los otros escuderos, siempre en un plano afectivo menor para ella, son el chaqueño Jorge Capitanich y el santiagueño Gerardo Zamora.

Fueron unos 17 jefes comunales. Algunos del GBA, como Juan Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada) o Lucas Ghi (Morón) y otros del interior. Dato: la novel liga de intendentes de la Primera y Tercera Secciones Electorales de la Provincia (Conurbano), referenciados en el lomense Martín Insaurralde, no habría aportado presencias fuertes. Distanciados de Kicillof, a quien les gustaría enfrentar en una PASO por la gobernación, vienen buscando un cierto perfil propio. Además, no reconocen a Fernández como líder nacional.

La versión posterior difundida por el Gobierno dijo que los intendentes respaldaron explícitamente el juicio político a la Corte. La Rosada azuzó un documento matinal de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que reúne comunas de todo el país, que habló de la necesidad de defender el federalismo por aquel tema de la “copa” restituida a la CABA.

Las fuentes vinculadas a los intendentes que asistieron hablaron, en cambio, de que el encuentro giró sobre todo en el esfuerzo de Fernández por convencerlos de supuestos hitos de su gestión, que la economía está mejorando (aportó números oficiales), que no todo está perdido y que militen algo más que la propia el año que viene.

La foto difundida posteriormente sólo le sirvió a la estrategia del Presidente.