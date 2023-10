Estudiantes quiere recuperar terreno en la Copa de la Liga

Luego de sacarse la mochila de sus hombros y clasificar a las semifinales de la Copa Argentina, Estudiantes buscará recuperar terreno perdido en la Copa de la Liga, cuando esta noche desde las 19 visite a Platense, un partido válido por la novena fecha de la Zona B.

El partido se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR Pablo Suárez. La TV estará a cargo de la señal TNT Sports.

El Calamar, dirigido por Martín Palermo, llega entonado luego de vencer a Racing en Avellaneda por 2 a 1 y sueña con seguir sumando y alejarse de la zona del descenso lo más rápido posible.

El equipo, que había tocado fondo y se hablaba de la salida del exdelantero de Boca y Estudiantes, enderezó el barco de la mejor manera. Logró un triunfo clave en ante Unión, luego empató el clásico contra Argentinos y luego dio la nota de la jornada en Avellaneda. Sumó siete puntos sobre nueve posibles y, en la pelea de abajo, es un montón. De la noche a la mañana sacó la cabeza de abajo del agua y la línea del descenso no está tan cerca como unas fechas atrás: arranca esta fecha a siete puntos de Gimnasia, que juega mañana como local de Argentinos Juniors.

Estudiantes, ya clasificado para las semifinales de la Copa Argentina en donde tendrá a Boca Juniors como rival, llega tras una derrota ante Godoy Cruz de Mendoza por la Copa de la Liga, en una campaña muy mala. La tranquilidad llegó con el triunfo en Rosario ante Huracán (2-0) por la Copa Argentina.

El plantel puso sus fichas por completo en la Copa Sudamericana, pero tras querdar eliminado a manos de Corinthians sufrió una brusca caída futbolística que lo dejó en el fondo de la tabla, lejos del lote de los equipos que se clasifican a la Copa Libertadores 2024 y en duda de meterse a la Sudamericana del año que viene. Por eso el triunfo y la clasificación en la Copa Argentina fue tan importante: descomprimió una situación por demás espesa.

Zuqui y Benedetti serían las únicas variantes respecto al equipo que derrotó a Huracán

En el Pincha el entrenador Eduardo Domínguez podrá contar para visitar a Platense con los marcadores Zaid Romero y Ezequiel Muñoz. El primero de ellos se metería en reemplazo de Santiago Nuñez que viene arrastrando una molestia muscular y el DT no quiere perderlo bajo ningún punto de vista.

En el lateral izquierdo volverá Gastón Benedetti, quien no estuvo en Rosario por haber sido convocado a la selección Sub 23 pero ahora regresará al equipo en lugar del suspendido Eros Mancuso, que fue expulsado contra Godoy Cruz en La Plata.

En el mediocampo volverán a jugar Santiago Ascacibar y Jorge Rodríguez. El que con seguridad descansará para no exponerlo a una lesión es José Sosa. En su reemplazo asoma Fernando Zuqui, que tuvo minutos en cancha contra Huracán en Rosario. No está claro si Franco Zapiola tendrá otra chance como titular o en su lugar el técnico se inclinará por retrasar a Benjamín Rollheiser, o bien el “10” será el compañero de Mauro Méndez en ofensiva. Está claro que todavía Mauro Boselli no encuentra su mejor forma física y eso es determinante para delinear el once.

De esta manera, con respecto al equipo que derrotó al Globo por Copa Argentina, los cambios serán dos: Benedetti por Mancuso y Zuqui por Sosa.

DOMINIO ALBIRROJO EN EL HISTORIAL

En el historial total (amateurismo y profesionalismo) jugaron 119 partidos: Platense ganó 33, Estudiantes suma 56 triunfos y empataron en 30 oportunidades.

La última vez que jugaron en Vicente López fue en el torneo de la Liga Profesional, con victoria del Pincha 2-1 gracias a los goles de Mauro Méndez y Mauro Boselli.