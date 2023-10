Se conocieron nuevos detalles de la salud de Charly García: "No quería saber nada..."

Este sábado, en el programa "Podemos Hablar" que conduce Andy Kusnetzoff en Telefé, Nacha Guevara hizo referencia a la salud del cantante Charly García, que se encuentra realizando un tratamiento por su adicción a las drogas.

Entre una de sus frases más resonantes, la artista aseguró: "Es un autómata, es un robot. Está muerto en vida".

Pero quien habló en las últimas horas, fue Josi García Moreno, la hermana del cantante. En un diálogo con Clarín, expresó: "Charly está con tratamiento y con kinesiólogo todos los días. No quiero hablar de eso porque me parece que él tiene derecho a contar lo que quiera contar. Yo lo voy a ver, le aviso `Migue´ que estoy ahí, sube dos pisos y tomamos la leche todos juntos. Estamos ahí, cuidándolo y acompañándolo para que se recupere".

A su vez, en otras de sus declaraciones, aseguró: "Lo molesto es que digan que somos un 'entorno'. ¡Somos la familia y estamos acompañándolo! También es molesto que ciertas personas salieron a decir cosas, y ya Charly llamó a algunos y tuvo su intercambio de palabras. Cualquiera que haya ido a los cumpleaños o a verlo últimamente, como David Lebón, Fito Páez, Hilda, León o los Ortega, saben que estamos y que no estamos pre-ocupados, sino que estamos ocupados, ocupándonos de ayudarlo".

Por otra parte, habló de los días que vivió Charly García cuando atravesó los momentos más difíciles: "Durante mucho tiempo Charly no quería saber nada ni con la familia ni con nadie, porque hacía la vida que hacía y en mi caso yo hacía otra vida muy distinta. Intentamos vernos y no salió. Pero Charly, en algún momento, por las circunstancias que todo el mundo conoce, tuvo que cambiar de vida. Y todos nos hicimos más grandes".

Por último, habló de las ganas del artista de volver a los escenarios, aunque trató de ser cauta: "Charly no tiene 30 años, no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante. Sin embargo la semana pasada volvió al estudio de grabación. Quiso volver y volvió. Pero todo es a medida que lo vaya viendo. Ojalá pueda salir a tocar rapidísimo. Pero no es un niño y estamos todos laburando para lo mismo, desde los médicos, la psiquiatra y nosotros. Estamos todos ahí, tratando de sumar, con Mecha a la cabeza".