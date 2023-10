Estudiantes pierde a una pieza clave de cara al partido ante Godoy Cruz: qué dice el parte médico

Estudiantes se prepara para el duelo ante Godoy Cruz de mañana y Eduardo Domínguez tiene un nuevo dolor de cabeza tras confirmarse la lesión de un jugador que ocupa un lugar en el equipo titular. El delantero Mauro Méndez quedó desafectado del encuentro ante el Tomba y no integrará la lista de convocados.

En un parte médico comunicado a través de las redes del Club, el Pincha señaló: "Mauro Méndez presenta un traumatismo en su tobillo derecho. El jugador queda excluido de la convocatoria para el partido de mañana ante Godoy Cruz".

⚽🩺 Parte Médico: Mauro Méndez presenta un traumatismo en su tobillo derecho. El jugador queda excluido de la convocatoria para el partido de mañana ante Godoy Cruz pic.twitter.com/24iZtkO3Vn — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 6, 2023

Al mismo tiempo, Domínguez evalúa la inclusión de Santiago Núñez, que terminó con una molestia el clásico. Aquí radica un tema que va de la mano con el próximo compromiso. No lo quiere arriesgar en caso que no esté del todo seguro porque en Rosario no podrá estar presente Federico Fernández, que fuera expulsado en el duelo ante Independiente.

Para el partido de este sábado, la cabecera de la calle 57 se verá reducida en un 20 por ciento de su capacidad y lo mismo sucederá en el próximo partido como local, ante Platense. Además se les prohibirá a los hinchas colgar banderas en la parte baja, no podrán colocarse los llamados “tirantes”, ni tampoco bombos y trompetas. Esto último está exclusivamente referido al llamado “folklore” del fútbol.

Además, si bien no trascendió de manera oficial, se identificó a las cuatro personas que arrojaron las bengalas al campo de juego mediante el sistema de seguridad del estadio y se les prohibirá ingresar a UNO, en principio, por un año. Se utilizará el derecho de admisión.

Por último se sugirió al club reutilizar el capital invertido a la compra de pirotecnia para destinarlo a clubes de la Liga Amateur Platense en calidad de material deportivo con la finalidad de colaborar y marcar un precedente y un gran gesto de la Institución, en la lucha de todo hecho de violencia en el deporte.