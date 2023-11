Feroz golpiza, amenazas y temor, el drama de una joven en Romero

Una joven de La Plata denunció que fue víctima de una brutal agresión. Según le contó a EL DIA, y expuso ante la Justicia, todo se habría originado a raíz de una otra denuncia realizada, pero por sufrir abuso sexual. El violento ataque le dejó varias marcas en su rostro, y de acuerdo a su crudo relato, los agresores la tiraron al piso, la ahorcaron y la patearon en la vía pública.

La víctima, identificada como Camila Belén Colman de 23 años, expresó que fue atacada en 181 y 518 bis por allegados a un hombre a quién en 2022 denunció por abuso sexual con acceso carnal. “Pasé una situación que me va a costar mucho superar. Me ahorcaron, me golpearon y me patearon”, manifestó, y agregó: “En medio de la situación violenta y de desesperación, fui amenazada de muerte”.

Camila contó que ese día, cerca de las 19:30, volvía de su trabajo y fue interceptada por una mujer y su hijo, quienes serían familiares del presunto abusador, identificado como O.M., al que hace un año denunció. “A raíz de esto creo que tuvieron problemas en su familia. Ahora me echan la culpa de todo”, remarcó la joven angustiada.

“Lo peor es que vive a la vuelta de mi casa, la he cruzado miles de veces y no hubo ni una vez que no me haya insultado, o buscado problema. Yo jamás le hice nada, ni siquiera la miraba, pero el odio que me tienen es inexplicable”, expresó. Según confesó, además de haberse presentado ante la Justicia, hace pública su denuncia.

“Tengo miedo a mi integridad, ya que me ahorcaron, me golpearon y me patearon. Además me dijeron que no iba a vivir más, por eso pensé en rendirme. Pero no, en un momento tomé fuerzas y salí corriendo. Me siguieron pero por suerte había gente que me ayudó”, contó.

Luego dio más detalles de la agresión sufrida: “Me tiraron al piso y me pegaron patadas y piñas en la cabeza. Tengo todo el cuerpo lleno de chichones. Me quisieron dar la cabeza contra el asfalto pero gracias a los vecinos no pudieron porque los sacaron y no pudieron”.

Aseguró que tras realizar la denuncia correspondiente, la Justicia dictó perimetral hacia estas dos personas, pero el sábado a las 18 volvieron a atacar a su familia. En medio de este contexto, Camila Colman no ocultó su miedo e hizo un pedido a las autoridades: “No aguanto más esta situación. Tengo miedo de andar sola en la calle, ya no voy a poder salir, ni trabajar, ni estudiar. Por lo menos hasta que esta gente me deje en paz”.