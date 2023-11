No se cortan los robos de “la banda de la cabina”

“No puedo parar de llorar de bronca, dolor, impotencia y rabia”. La frase pertenece a la hija de un mecánico de Los Hornos, que vio como su esfuerzo de tanto tiempo se desvaneció en apenas un par de minutos. El tiempo que necesitó la llamada “banda de la cabina” para entrar en el taller (automotor y de herrería), después de abrirse paso a través de la gaveta de gas, y llevarse un montón de herramientas.

Luisina Rolón fue quien se expresó a través de las redes sociales por este hecho, que tuvo lugar en la calle 62 entre 141 y 142.

“Robaron herramientas, máquinas, repuestos de autos, hasta los tornillos y tuercas”, mencionó indignada.

Seguidamente expresó que estuvieron mucho tiempo dentro del lugar y que nadie los vio o escuchó.

“Mi papá está partido al medio, le quitaron su mango de todos los días, su trabajo, la comida para él, mi mamá y mi hermano”, reveló la hija.

Además, expresó sobre el ataque: “Nadie escucho tremendo quilombo que hicieron para entrar. Rompieron una pared y nadie nadie vio nada”, destacó.

“Esta vez nos agarra sin nada y me encantaría poder ayudarlo. Pido la colaboración de lo que puedan así sea $1 todo va a sumar y a salvar a mi viejo. La herrería está en Los Hornos. Adjunto foto del agujero en la pared por donde entraron estas ratas, porque otra cosa no queda para decirles: RATAS”, comentó.

“Sé que hay gente buena y que nos va ayudar. Toda ayuda sirve no solo $, herramientas usadas. Da igual. Es para que a mi papá no se le apague ese motor para querer seguir, porque si escucharan como está, me parte el alma. No jode a nadie, no se mete en ninguna, solo trabaja así, como trabajo siempre desde que tengo noción. Siempre la remó y ahora le pasa esto, no lo merece. Gracias por leerme. Vamos a salir de esta situación”, concluyó.

Sobre el caso, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, entre los elementos sustraídos figuran “50 llaves de boca, una netbook, una valija de kit de freno, una amoladora, un juego de alrededor 10 pinzas, una caja con llaves de tubo, extensores, alargues y destornilladores”.

Cabe destacar que los investigadores, ante la sucesión imparable de este particular tipo de episodio delictivo, sobre todo en esa zona de la Ciudad, no han dado precisiones sobre cuántas “bandas de la cabina” hay. Si es una sola, con menores que entran y salen de la comisaría, o si pueden ser varias, que copian la misma metodología.