Simularon ser policías y encañonaron a dos abuelos

Un matrimonio de jubilados de La Plata resultó -otra vez- ser blanco de un feroz asalto en su propio domicilio. Según revelaron fuentes oficiales a EL DIA, el último lunes por la madrugada al menos tres delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la localidad de Los Hornos mientras una pareja de abuelos descansaba. Al grito de “Policía, policía”, los ladrones intentaron sorprender a sus víctimas que vivieron una verdadera pesadilla.

De acuerdo a lo informado, el dramático episodio ocurrió en la zona de 60 entre 147 y 148. Fue en ese lugar que, siendo alrededor de las 4.30 de la mañana, tres delincuentes simularon ser agentes policiales para despertar y asaltar a dos abuelos de 74 años. Con el rostro totalmente cubierto, y armados hasta los dientes, ingresaron al domicilio bajo el grito de “Policía”, aunque claro, no contaron con algo: la alarma de seguridad fue activada por uno de los jubilados que, tras escuchar ruidos extraños, no dudó en tocar el botón que disparó enseguida el sonido de alerta.

“Cuando me levanté a tocar la alarma, me encontré con un sujeto el cual me estaba apuntando con un arma de fuego. El ladrón se encontraba con el rostro cubierto con pasamontañas colocado y guantes”, relató el jubilado damnificado ante las autoridades policiales en su denuncia. “Me pedía que le haga entrega de dólares, y al escuchar el ruido de la alarma, él y sus cómplices se fueron por el mismo lugar que ingresaron”, agregó.

Según pudo saber este diario, los ladrones ingresaron a la vivienda luego de trepar por unas rejas , subir al techo y descender por el patio trasero del domicilio. Allí forzaron una puerta y destrozaron un ventana para así dar ingreso a la morada donde los jubilados dormían. “En las cámaras de seguridad de la casa se vio a uno de los ladrones merodear por la cocina”, relató la esposa del jubilado.

LLEGARON EN UN FIAT PALIO

En las imágenes que quedaron filmadas se observó a los tres delincuentes llegando a escena a bordo de un Fiat Palio de color blanco. “Tenía vidrios polarizados y primero ingresaron a la casa de mi vecino, luego trepan las rejas y se meten a mi casa”, contó la víctima.

Por estas horas agentes de la comisaría tercera se encuentran abocados a la investigación del caso.