Advierten sobre la venta ilegal de anteojos y las campañas sin control en la Provincia

A la venta ilegal de anteojos en las calles, en farmacias o en comercios, ahora se suman las denominadas “campañas visuales” u “operativos oftalmológicos” en clubes de barrio o centros de fomento en los que se promueven controles con entrega de anteojos a “precios sociales”. En ese marco, el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires advirtió que con esas acciones la salud visual está en riesgo.

Judith Pizzatti, presidenta del Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires fue categórica: “si son para atender problemas de visión nadie puede vender anteojos que no hayan sido prescritos por un médico oftalmólogo”.

Si bien el problema está arraigado desde hace años, la profesional consignó que ahora está “magnificado” y fuera de control porque no son usuales las inspecciones del Ministerio de Salud.

Además, se advirtió sobre las llamadas “campañas visuales” u “operativos oftalmológicos”, que promueven controles con entrega de anteojos a “precios sociales”, algo que según se indicó, se observa con regularidad en muchas sociedades de fomento y clubes de esta ciudad.

“Llegan a reunirse unas 120 personas que pasan por un instrumental, eso da un ticket con el aumento que se necesita, no está el médico que prescribe. Después, se hace un anteojo que llaman social y que venden a 25 mil pesos cuando en las ópticas se consigue a mejor precio”, explicó la óptica.

Se destacó que esas actividades promocionan la realización de actos médicos propios de la oftalmología y se realizan o se omiten actos ópticos propios de la profesión.

Por otra parte, la entrega y venta de anteojos fuera de las casas de óptica habilitadas, infringe leyes y constituyen un ejercicio ilegal de las profesiones de médico y de óptico.

“Se trata de un negocio montado sobre una necesidad social y pone en serio riesgo la salud visual del sector más vulnerable de la población”, se indicó.

En el Colegio de Ópticos se informó que junto al Consejo Argentino de Oftalmología se hicieron intimaciones, inspecciones, cartas documento, denuncias penales, y notas dirigidas al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y a los Municipios para evitar esa actividad.

Se remarcó que la sociedad debe estar al tanto de la naturaleza de esas acciones y de los riesgos que implican para su integridad visual. “Desmentimos que sean una ayuda social genuina, en primer lugar porque las condiciones en las que se atiende a los pacientes no son adecuadas, ni seguras y se realizan al margen de la ley, y en segundo lugar porque los precios sociales que ofrecen no son tales”, se comunicó y se aclaró que el Colegio no sólo defiende la profesión, sino también el derecho a la salud.

“Hicimos un convenio con la zona norte de la Provincia, con Pinamar y municipios como Ituzaingó, ellos se comprometen a no dejar entrar las campañas ilegales y nosotros a tener anteojos accesibles, pero siempre con receta”, apuntó Pizzatti.

En La Plata hay ópticos que denunciaron que en sociedades de fomento, clubes de fútbol o salas de primeros auxilios hay grupos que llevan un aparato autorefractómetro para hacer las mediciones visuales. Se explicó que, aunque se insinúe que son campañas oficiales, son muy diferente al tren sanitario con profesionales idóneos del Ministerio de Salud que años atrás recorría la provincia para hacer relevamientos visuales.

En defensa de su actividad, los ópticos sostuvieron que ellos están informados acerca de todas las novedades que hay en materia de oftalmología.

“Aunque se trate de un anteojo básico de cristal común, en las ópticas el armazón está posicionado y colocado con el cristal centrado”, dijo la presidenta del Colegio de Ópticos.

Además, se aconsejó que una vez al año las personas controlen la presión intraocular y se hagan un fondo de ojo porque hay que atender la salud visual con médicos oftalmólogos que están capacitados para detectar enfermedades.

“Una mamá llevó a su hijo al oftalmólogo y le detectó un tumor que ya le sacaron, algo que no hubiera ocurrido si simplemente le compraba anteojos en cualquier lugar”, apuntó la profesional.

Hay “anteojos sociales” que se hacen sin control y son más caros que los de las ópticas