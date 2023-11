Alcohol cero al volante: la ley empieza a impactar en las guardias

A sólo seis meses de que la Ley de Alcohol Cero al volante comenzara a regir en todas las rutas nacionales del país, su impacta ya se hace notar en las guardias médicas de emergencias. Un relevamiento hecho en hospitales mostró que la cantidad de conductores atendidos por siniestros viales que habían consumido alcohol horas antes de los episodios se redujo con respecto a lo registrado cinco años atrás.

La investigación, realizada en julio pasado por el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) junto al Ministerio de Salud de la Nación y Fundartox, una fundación especializada en toxicología, se basó en los datos de 32 guardias hospitalarias de todo el país, los que fueron comparados con las cifras obtenidas en 2018 durante un estudio similar.

Como muestra el trabajo, el 22,1% de los conductores atendidos en urgencias por motivo de siniestralidad vial declararon haber consumido alcohol en las seis horas previas al hecho, lo que representa un 3% menos que la cifra registrada en la medición de 2018 (25,1%).

El estudio mostró también el alto impacto que tiene la siniestralidad vial en las guardias hospitalarias. Y es que casi 1 de cada 8 pacientes graves que ingresan a ellas (el 12,4%) llegan como consecuencia de un incidente de tránsito. En 2018 esa cifra había sido de 15,3%.

“Este tipo de estudios nos muestra el impacto que tiene norma ley para cuidar la vida de las personas”, señalaron desde dijo el ministro de Transporte en referencia en referencia a la llamada la Ley de Alcohol Cero , que desde mayo pasado rige en todas las rutas nacionales del país y está vigente ya dieciocho provincias argentinas.

Los datos de “demuestran a las claras la importancia de no consumir alcohol al volante y constituye un llamado para que los distritos que aún no adhirieron a la norma no demoren esa decisión”.

Las 18 provincias en las que la tolerancia del nivel de alcohol en sangre es cero en sus rutas provinciales son: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Neuquén, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán.

“Detrás de esta estadística hay un trabajo que se viene realizando desde hace cuatro años junto a las jurisdicciones, y que tuvo su gran logro con la sanción de la Ley de Alcohol Cero al volante a nivel nacional. Pero debemos seguir controlando y concientizando sobre los efectos graves de tomar alcohol y luego manejar”, sostuvo el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, quien invitó “a las provincias que faltan a unificar una misma ley en todo el país”.

Al mismo llamado se sumó el director Científico de Fundartox , el médico toxicólogo Carlos Damín. “Aunque aún se observa un alto consumo de alcohol y otras sustancias al conducir un vehículo, los datos mejoran en algunas provincias donde ya regía la Ley de Alcohol Cero y donde hay una mayor toma de conciencia”, señaló.

Además del alcohol, el médico advirtió la detección de un “alto consumo de otras sustancias como la marihuana” entre los conductores, e instó a que se tome “una mayor concientización sobre los riesgos que implica no sólo para quienes van arriba del mismo sino también para la vida de terceros”.

OTROS DATOS

Además del dato central sobre el impacto del consumo de alcohol entre pacientes atendidos en guardias por siniestros viales, la investigación arrojó valiosa información sobre su perfil dominante.

Del total de pacientes siniestrados viales atendidos en las salas de emergencias de hospitales públicos argentinos (12,4%), se desprendió que fueron mayormente hombres (63,5%), principalmente menores de 35 años (65,4%).

El estudio muestra además que 8 de cada 10 de los siniestros viales tuvieron participación de usuarios vulnerables: 65% motociclistas, 9,2% peatones y 6,9% ciclistas. Y que la mayor participación de motociclistas lesionados ocurrió en las zonas del Noreste (NEA), con un 79,5%, y en el Noroeste (NOA), con un 80,7%.