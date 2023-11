Pudo ser trágico el robo en Tolosa de un medidor de gas

El servicio de gas sigue jaqueado por robos a sus instalaciones y ahora en Tolosa se produjo en las últimas horas una situación que pudo desembocar en tragedia, a raíz de un escape de gas causado en forma intencional, cuando en horas de la madrugada los llamados “ladrones de bronce” sustrajeron un medidor domiciliario instalado en las cabinas de entrada a un domicilio. Afortunadamente, gracias a la acción de vecinos y a la rápida llegada e intervención de especialistas, el incidente no terminó en una tragedia.

Tal como se informó en la edición de ayer, el fuerte olor y, el ruido propio de un escape alertaron a los vecinos de 531 entre 115 y 116 , que dieron inmediato aviso a Defensa Civil cuyo personal llegó al lugar y comprobó que habían sustraído un caño de cobre del medidor de una vivienda, de modo que quedó el paso abierto para una fuga de gas en horas en la que la mayoría de la gente dormía.

“Pudo haber explotado todo”, dijeron desde la Asamblea Vecinal de Tolosa, cuyos directivos volvieron a reclamar mayor presencia policial. “A raíz del fuerte olor se llamó a Defensa Civil y los mismos vecinos damnificados tomaron medidas de prevención, de modo que se autoevacuaron por miedo a una explosión. Fueron momentos de terror”.

El tema no es nuevo en esa zona, más allá de que este tipo de robos también viene ocurriendo y no sólo en perjuicio de las instalaciones del gas domiciliarios, sino también de otros servicios como los de la luz y agua. Los tolosanos señalaron que los ladrones apuntan a no sólo a piezas de bronce, como picaportes, caños o barandas, sino también a las de cobre. Por cierto que arreciaron las críticas a la policía por su ausencia en las calles.

Lo cierto es que los robos a distintas empresas que brindan servicios públicos en nuestra región se incrementaron en forma ostensible desde 2001, viéndose también afectadas las redes de luz como asimismo a instalaciones pertenecientes a las concesionarias de agua y gas, sobre las cuales se registran robos de caños, medidores y otros elementos, al punto de que, en forma frecuente, también deben ser interrumpidos los correspondientes suministros.

Se ha dicho en forma reiterada que deben ser identificados, allanados y cerrados los desarmaderos ilegales existentes, que son el último y más importante eslabón del robo de metales de la Región. No debieran ser difíciles de ubicar si la Policía pone empeño para hacerlo.

Algunos organismos públicos, con incumbencia en estos temas, impulsaron reclamos que, por lo que se sabe, fueron tan desoídos como los de los vecinos.

Se ha dicho asimismo que, a pesar de que se sancionaron leyes específicas en la Provincia y de que se tomaron medidas desde el Estado nacional, no sólo no se ha reducido este flagelo sino que se ha incrementado. Los datos de la realidad demuestran que la escalada delictiva no se ha detenido y es evidente, entonces, que debe insistirse en la necesidad de evaluar una solución integral para frenar un delito que afecta -como se dijo- la prestación de servicios indispensables y, desde luego, la calidad de vida de miles de personas.

Lo que ocurrió en Tolosa –y, sobre todo, lo que pudo haber ocurrido- no debiera dejar indiferentes a las autoridades.