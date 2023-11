Advierten sobre la venta ambulante de anteojos que afectan la salud visual

Una nota publicada ayer en este diario reflejó la inquietud del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires por la venta de anteojos en las calles, farmacias o comercios de distintos rubros, a la que se suman las denominadas “campañas visuales” u “operativos oftalmológicos” en clubes de barrio o asociaciones de fomento, con entregas de anteojos a “precios sociales”. En este contexto, la entidad advirtió que, con tales acciones, la salud visual de la población se encuentra en serio riesgo.

Hace ya muchos años que el colegio profesional vino alertando sobre el crecimiento de la venta ambulante de anteojos, que imitan a grandes marcas y se venden a precios muy bajos, señalándose que pueden afectar gravemente la vista de quienes los adquieren y usan, por cuanto carecen de todo tipo de contralor en su fabricación, incumpliéndose con básicos requisitos de tipo médico y dejando abierta la alternativa de ocasionar graves daños en la salud ocular de las personas.

Ahora se ratificó que en modo alguno deben atenderse problemas de visión mediante la adquisición de anteojos que no hayan sido prescriptos por un médico oftalmólogo. Tal situación se encuentra en la actualidad “magnificada” por las nuevas acciones que se permiten, como las campañas que se realizan en clubes y otros lugares para promover ventas que no están controladas por el área de Salud y que no cuentan con la indicación profesional.

La entidad puso énfasis en advertir sobre las llamadas “campañas visuales” u “operativos oftalmológicos”, que promueven controles con entrega de anteojos a “precios sociales”, algo que según se indicó, se observa con regularidad en muchas sociedades de fomento y clubes de esta ciudad.

“Llegan a reunirse unas 120 personas que pasan por un instrumental, eso da un ticket con el aumento que se necesita, no está el médico que prescribe. Después, se hace un anteojo que llaman social y que venden a 25 mil pesos cuando en las ópticas se consigue a mejor precio”, explicó la presidente del Colegio.

La entrega y venta de anteojos fuera de las casas de óptica habilitadas, infringe leyes y constituyen un ejercicio ilegal de las profesiones de médico y de óptico. “Se trata de un negocio montado sobre una necesidad social y pone en serio riesgo la salud visual del sector más vulnerable de la población”, se indicó.

En el Colegio de Ópticos se informó que junto al Consejo Argentino de Oftalmología se hicieron intimaciones, inspecciones, cartas documento, denuncias penales, y notas dirigidas al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y a los Municipios para evitar esa actividad.

Queda confirmado y está a la vista de todos que el reino de la venta ilegal sigue creciendo de manera alarmante. En los llamados comercios sin techo se venden productos ilegales de toda laya, sin que exista siquiera una mínima verificación sanitaria o técnica. Pero esa venta ambulante, es apenas el aspecto más visible de un gigantesco negocio en el que se enlazan distintos eslabones de ilegalidad y que, además, ahora se disfraza de “campaña social”. El Estado sigue estando ausente y, en este caso, en áreas que tienen que ver con la salud pública.