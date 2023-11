Silvina Garré vuelve a La Plata para cantar sus 40 años de trayectoria

Con la promesa de embarcar a los espectadores en un viaje musical a través de las canciones más importantes y significativas de su carrera, la reconocida cantante y compositora Silvina Garré volverá a la Ciudad para celebrar sus 40 años de trayectoria.

Acompañada por Luciano Pallaro en guitarra, voz y dirección, Santiago Vilas en piano y voz y Fernando Fuente Portela en guitarra, teclados y voz, Garré se presentará este sábado, desde las 20.30, en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464.

Cantante, autora, compositora y psicóloga argentina, Silvina Garré comenzó a cantar profesionalmente junto a Juan Carlos Baglietto y Fito Páez, formando parte del grupo llamado “La Trova Rosarina”.

Desde los inicios de su carrera fue una de las figuras paradigmáticas del rock argentino, movimiento que influenció el posterior desarrollo musical de Latinoamérica.

Con el tiempo, se consolidó como una voz emblemática de la canción popular argentina. A 40 años de sus inicios, no se cansa de volver una y otra vez al escenario.

“En el escenario me siento en un estado de gracia sublime. Es un momento particular, único y glorioso. Al igual que cuando compongo, todo tiene un misterio que no quiero saber cuál es, que no quiero develar”, manifestó la reconocida artista en una reciente entrevista.

Y agregó que, en los shows en vivo, con el público como interlocutor, es donde pierde la timidez que la envuelve fuera de la faz pública.

”En otros espacios de mi vida sigo siendo tímida pero arriba del escenario me siento segura, íntegra. Hoy tengo la misma pasión que cuando empecé pero con más experiencia y más disfrute. Me encanta estar con la gente”, admitió la cantante.