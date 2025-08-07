Justicia en Primera: denuncias falsas y abuso sexual de docentes hacia alumnos

Con gol de Fabricio Pérez, Estudiantes ya vence a Independiente Rivadavia 1 a 0
Este jueves llega una nueva emisión del ciclo Justicia en Primera, conducido por Enrique “Quique” Russo en EL DÍA. Los invitados son los abogados Lautaro Slpizer y Marcelo Peña.
El ciclo Justicia en Primera se puede ver a través de la página de Facebook de Diario EL DIA ( facebook.com/eldia ).
Los letrados, el Dr. Slpizer y el Dr. Peña, están acompañados por la víctima de denuncias falsas, Néstor Santiago.
En tanto, el ex fiscal Rubén Sarlo hablará del delito de abuso sexual por parte de docentes hacia alumnos y la necesidad de revisar la normativa penal del delito de denuncias falsas.
El fiscal Sarlo trajo a colación el caso de una joven estudiante que, según coincide el relato de sus compañeras, fue víctima de un profesor que “aprovechó una clase especial, se paró detrás de ella y apoyó parte de su cuerpo en la espalda, la intentó vendar y sucedió esto”.
“La madre dice que la ningunearon en el colegio. Esta persona dice que le han arruinado la vida, que no fue así y que la directora estaba ahí. Si lees lo que declaró la directora, parece que no estaba ni en la escuela”, contextualizó.
