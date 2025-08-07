Justicia en Primera: denuncias falsas y abuso sexual de docentes hacia alumnos

Este jueves llega una nueva emisión del ciclo Justicia en Primera, conducido por Enrique “Quique” Russo en EL DÍA. Los invitados son los abogados Lautaro Slpizer y Marcelo Peña.

El ciclo Justicia en Primera se puede ver a través de la página de Facebook de Diario EL DIA ( facebook.com/eldia ).

Los letrados, el Dr. Slpizer y el Dr. Peña, están acompañados por la víctima de denuncias falsas, Néstor Santiago.

En tanto, el ex fiscal Rubén Sarlo hablará del delito de abuso sexual por parte de docentes hacia alumnos y la necesidad de revisar la normativa penal del delito de denuncias falsas.

El fiscal Sarlo trajo a colación el caso de una joven estudiante que, según coincide el relato de sus compañeras, fue víctima de un profesor que “aprovechó una clase especial, se paró detrás de ella y apoyó parte de su cuerpo en la espalda, la intentó vendar y sucedió esto”.

“La madre dice que la ningunearon en el colegio. Esta persona dice que le han arruinado la vida, que no fue así y que la directora estaba ahí. Si lees lo que declaró la directora, parece que no estaba ni en la escuela”, contextualizó.