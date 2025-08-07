Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Justicia en Primera: denuncias falsas y abuso sexual de docentes hacia alumnos

7 de Agosto de 2025 | 20:05

Escuchar esta nota

Este jueves llega una nueva emisión del ciclo Justicia en Primera, conducido por Enrique “Quique” Russo en EL DÍA. Los invitados son los abogados Lautaro Slpizer y Marcelo Peña.

El ciclo Justicia en Primera se puede ver a través de la página de Facebook de Diario EL DIA ( facebook.com/eldia ).

Los letrados, el Dr. Slpizer y el Dr. Peña, están acompañados por la víctima de denuncias falsas, Néstor Santiago. 

En tanto, el ex fiscal Rubén Sarlo hablará del delito de abuso sexual por parte de docentes hacia alumnos y la necesidad de revisar la normativa penal del delito de denuncias falsas.

El fiscal Sarlo trajo a colación el caso de una joven estudiante que, según coincide el relato de sus compañeras, fue víctima de un profesor que “aprovechó una clase especial, se paró detrás de ella y apoyó parte de su cuerpo en la espalda, la intentó vendar y sucedió esto”. 

“La madre dice que la ningunearon en el colegio. Esta persona dice que le han arruinado la vida, que no fue así y que la directora estaba ahí. Si lees lo que declaró la directora, parece que no estaba ni en la escuela”, contextualizó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura

La Cámara Nacional Electoral rechazó los cambios en el padrón en el principal distrito bonaerense

El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre

Con gol de Fabricio Pérez, Estudiantes ya vence a Independiente Rivadavia 1 a 0

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
+ Leidas

Con gol de Fabricio Pérez, Estudiantes ya vence a Independiente Rivadavia 1 a 0

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

VIDEO. Impactante incendio en una casa de La Plata

Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Últimas noticias de La Ciudad

Video y fotos | El desmonte de los durmientes de más de 50 años en La Plata

EN FOTOS | San Cayetano movilizó a La Plata: los fieles pidieron por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

Obras en escuelas de La Plata: licitaron la restauración de 120 establecimientos
Deportes
Con gol de Fabricio Pérez, Estudiantes ya vence a Independiente Rivadavia 1 a 0
VIDEO. Estudiantes vs Independiente Rivadavia: Fabricio Pérez abrió el marcador en UNO
FOTOS Y VIDEO | Otra noche con fuerte respaldo al Barba Domínguez en UNO
"El objetivo es contagiar al hincha": Orfila destacó el trabajo del equipo y el cambio de mentalidad
Marcos Rojo aceptó la oferta y rescindió su vínculo con Boca: los detalles del acuerdo
Espectáculos
Fabián Cubero tajante con Nicole Neumann por sus hijas: “Es imposible, cada vez va a ser peor”
El inesperado elogio de Moria Casán a Mario Pergolini que descolocó al conductor: "No sé qué decirte"
Alex Caniggia, distanciado de Charlotte tras su reconciliación con Melody Luz: "La tengo bloqueada"
El abogado de Julieta Prandi pidió prisión preventiva para Claudio Contardi por abuso sexual
Murió Osvaldo Piro, la leyenda del tango, a los 88 años
Información General
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Policiales
Restos humanos hallados junto a la casa de Cerati: el asesino sería un compañero de colegio
Crimen de Pablo Mieres en La Plata: detienen al segundo sospechoso con el celular de la víctima en su poder
VIDEO. Otra bandita de rompeportones en La Plata y el ataque a una cochera
Chocaron dos camiones en la autopista Rosario-Córdoba y murió uno de los conductores
El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla