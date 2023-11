El arbolado urbano, más vulnerable a las tormentas

La tormenta de lluvia y viento que pasó por la Ciudad durante el miércoles y jueves últimos dejó como consecuencia al menos 15 ejemplares del arbolado urbano caídos que en algunos casos causaron accidentes y complicaciones eléctricas y de tránsito.

El más impactante sucedió durante la noche del jueves, cuando en 508 entre 20 y 21, un árbol de gran porte cayó sobre un auto con dos ocupantes, que afortunadamente fueron rescatados sin heridas de consideración, gracias al trabajo del SAME, Bomberos y Protección Civil.

Al ser un partido que se caracteriza por su abundante arbolado en todas sus localidades, el cuidado del mismo en las veredas y espacios verdes es de vital importancia para su mantenimiento y la prevención de daños.

En ese sentido, Corina Graciano, Ingeniera Forestal, investigadora del Conicet en el Instituto de Fisiología Vegetal (Conicet-UNLP) explicó que “el arbolado urbano requiere un diagnóstico y cuidado permanente de la sanidad, sobre todo de casos de podredumbre en el tronco o que la copa genere pérdida de estabilidad, que hace que con vientos fuerte se caigan los ejemplares. Pero un árbol sano sólo puede caerse si hay un tornado”, dijo.

“La sequía de estos últimos tres años puede haber empeorado la situación de los árboles ya que no han recibido suficiente agua y están debilitados. En su momento, en el año 2005 más o menos, hubo un censo del arbolado y su sanidad. Luego se hizo algún tipo de actualizaciones, pero no estaban bien hechas. Cuesta que se haga un seguimiento continuo. Las podas mal hechas que desbalancean la estructura del árbol puede contribuir a la caída. Pero en principio un árbol sano no tendría por qué caerse. Si caen las por las tormentas es por el agua retenida en el tronco hueco y el agua que afloja las raíces, pero es porque algo está mal”, agregó la ingeniera.

Se sostiene que un árbol sano no debería ceder ante el embate de un viento fuerte

SIN PLANEAMIENTO

“El arbolado platense está en un estado muy delicado porque no hay un plan forestal, lo que es lamentablemente. Ha habido podas desmedidas, mutilantes, a destiempo y realizadas por personal que no está capacitado. Por otro lado, no sabemos cuánto del presupuesto del área se destina a compras de nuevos ejemplares porque la mayoría que se planta no es del vivero municipal, por lo que hay una gran erogación en plantar, pero no se acompaña de todo lo que conlleva una plantación: riego, colocación de tutores, control de plagas, entre otros”, explicó Graciela Ramírez Gronda, integrante del Foro en Defensa del Árbol.

Desde entidades ambientalistas se señala el tipo de poda y la falta de cuidados

Desde la misma organización, Mario Fitipaldi, también presidente de DNI (defendamos nuestra identidad de City Bell), opinó que “necesitamos que se aplique la ley del arbolado público, donde uno de los ítems es que se haga un censo del arbolado, que debe realizarse sistemáticamente para saber cuántos ejemplares hay, de qué especies son y cuál es su estado sanitario, que define si pueden caerse o no. Las excesivas lluvias pueden debilitar el agarre de las raíces, pero eso se evalúa con un control periódico. Sólo les ha preocupado la poda y la hacen mal. Se necesita un plan estratégico general. Les hemos llevado propuestas al municipio en este tema y no tuvimos respuestas”.

En la misma línea, Horacio Belaústegui, presidente de la Fundación Biosfera, comentó que “por el tema del cambio climático, al aumentar la temperatura, se generan impactos que modifican el comportamiento de las especies. Es por eso que se secan muchos árboles o se enferman. Lo que hay que hacer es revisar seriamente y hacer la extracción si presentan mayores riesgos por excesivo desarrollo o por su estado de salud”.

Desde la Municipalidad de La Plata se explicó que la dinámica de cuidado y control del arbolado público en la ciudad se realiza con “los equipos de ingenieros forestales y agrónomos de Espacios Verdes, que tienen como parte de sus tareas habituales una rutina de relevamiento en distintas zonas y corredores verdes de La Plata”.

Se apuntó que este año ya “se hicieron más de mil extracciones de árboles secos, que surgieron producto de los relevamientos mencionados anteriormente. Y cada extracción es reemplazada por un nuevo ejemplar, con el sentido de mantener el número y la calidad de los espacios verdes”, se agregó desde la Municipalidad.

El arbolado urbano “no está cuidado”, coinciden especialistas / EL DIA