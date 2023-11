Sube la temperatura en La Plata y vecinos ya reclaman por falta de agua en los hogares

En una jornada en la que la temperatura trepará casi hasta los 30 grados, vecinos de distintos puntos de La Plata alertaron por falta de agua potable en sus hogares. En algunos casos, el faltante se retrotrae a varios días atrás.

"Hace 48 horas que estamos sin agua en la zona de calle 90 entre 11 y 12. Varios vecinos ya hicimos el reclamo y no hay respuesta de ABSA. Esto pasa siempre, no se puede vivir así", denunciaron vecinos de Villa Elvira.

Otro punto afectado por fallas del servicio de Aguas Bonaerenses era Los Hornos. Usuarios de 142 entre 54 y 55 aseguraron que "ABSA sólo nos pasa números de reclamos pero todavía no pudimos recuperar el servicio". "Somos muchas familias que padecemos la falta de agua y eso que todavía no empezó el verano".

Silvia Celestino, vecina de 149 entre 58 y 59, contó que "estamos sin agua desde la madrugada del jueves 2".

"Tras intensos reclamos ABSA no nos da respuesta. Me dijeron que el fin de semana las únicas urgencias que atienden son las institucionales. Supuestamente hoy revisaron la zona pero seguimos sin agua y no nos dicen q está sucediendo. OCABA no atiende", afirmaron.

Por otro lado, desde 21 entre 69 y 70 indicaron que "desde el día sábado estamos sin agua, aunque venimos reclamando que el problema viene desde el día 9 de abril". "Tengo reclamo a ABSA, resolución de ADA y planteo ante la Defensoría del Pueblo. Y aún no hay respuestas".

Los cortes programados de ABSA

En tanto, ABSA dio a conocer los cortes de suministro previsto para este martes en La Plata con motivo de obras y tareas de mantenimiento:

60 y 118

49 al 300

120 y 52

4 al 200

9 e/ 81 y 82

63 al 500

39 al 100

7 al 1200

522 al 900

14 al 1200

19 al 700

Diag 78 al 600

134 al 400

135 al 100 y 700

27 al 500

529 al 3400

526 al 3400

527 y 30

24 al 1400

55 al 1200

527 al 3100

131 bis al 0

501 e/ 14 y 15

409 y 21