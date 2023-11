“Mejor tenerla lejos”: Alex y Charlotte se alejan de Nannis y ¿se acercan a su papá?

La interna de la familia Caniggia es complicada para entender: hacía poco tiempo, Alex y Charlotte estaba muy distanciados de su padre, Claudio Paul, y muy cerca de su madre, Mariana Nannis, que había iniciado una causa legal por violencia y abuso contra el ex futbolista. Pero hoy, la cosa parece haberse dado vuelta.

De hecho, Alex ha tenido algunos gestos de acercamiento con Claudio: por estos días Alex se encuentra en Madrid, donde se define su suerte en “Gran Hermano VIP”, del cual fue expulsado, pero podría regresar. En ese impasse, se mostró por las calles de la capital española en compañía de su representante, Fabián Esperón, y el paseo lo llevó a Legends, un museo del fútbol levantado por el argentino Marcelo Ordás, donde una camiseta lo conectó con su sangre.

Es que colgando en una vitrina se ve la casaca que usó el futbolista cuando le hizo su histórico gol a Brasil.

“Pela ¿Cómo que esta no la tengo yo? Me cabió”, le dijo etiquetando a su progenitor y junto al emoji de un corazón y la bandera de nuestro país. Reproche y reconocimiento a la vez, el mensaje tuvo respuesta: Claudio Paul lo reposteó.

Mucho, dicen, habría tenido que ver Sofía Bonelli, pareja de Claudio, en ese acercamiento: habría sido la mediadora de las charlas que permitieron al ex delantero conocer a su nieto, hijo de Alex y Melody Luz, y desde allí habría comenzado el reencuentro entre ambos.

Lo curioso es que, ahora, aparecen rumores de que Claudio Paul se separó de Sofía: tras cuatro años, la pareja estaría en fuerte crisis, como demuestra que “El Pájaro borró todas sus fotos con Sofía”, según contó ayer Estefi Berardi. “Ella dejó solo dos fotos de 2021.

“Ellos se siguen, no se tienen bloqueados”, explicó Berardi, que contactó a Sofía. Ella no quiso confirmar nada, fortaleciendo la versión de crisis.

Capítulo 2: Charlotte

Al acercamiento de Alex y Claudio se suma el alejamiento de los chicos de Mariana Nannis. La actual participante de 2Bailando 2023” reveló, de hecho,el verdadero motivo por el que su madre está en pie de guerra con ella, y también distanciada de Alex.

“Hablé con ella el Día de la Madre y no fue una charla muy linda. La saludé, la felicité por el día y me trató un poco mal. No quiero tener relación con ella. El problema es de ella”, dijo Charlotte.

El cambio de parecer de la joven llamó poderosamente la atención porque en notas anteriores había expresado su deseo de recomponer el vínculo familiar.

Pero parece que se cansó. “Estará enojada por el divorcio. No le han dado su parte y creo que eso le afecta bastante”, disparó la mediática sobre su madre, quien continúa con su causa judicial contra su ex marido, de quien se separó en 2019 en medio de fuertes rumores de infidelidad.

“Nosotros somos los hijos. No tenemos la culpa. Ella tendría que enojarse con su ex marido. Ellos fueron los que se casaron. Si se separaron, problema de ellos. Nosotros como hijos no tenemos el problema”, lanzó Charlotte. “Mi papá cambió un poquito su forma de ser, pero ambos meten a los hijos. Es mejor no tener relación con padres así”.

Así, el vínculo de Charlottte Caniggia con su mamá parece estar en el peor momento, más después de haber estigmatizado a Alex con un supuesto caso de autismo. “Ella no está bien y entonces es mejor tenerla lejos. Porque una madre así no hace bien. Yo la perdono, pero no quiero tener relación con ella porque no es muy buena. No es sano”, cerró.