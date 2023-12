"Sean coherentes": el pedido de Patricia Bullrich a los opositores del PRO que buscan frenar el megadecreto de Milei

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a cruzar a los dirigentes del PRO que se mostraron en contra del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado por el presidente Javier Milei, y les pidió "coherencia".

En declaraciones a Radio Mitre, la titular de la cartera de Seguridad cuestionó que integrantes del espacio que ella integra al decir que "vi muchos del PRO que apoyaron que Mauricio Macri dicte decretos y ahora dicen que no".

"Seamos coherentes, el país está en emergencia", sostuvo Bullrich.

Ayer fueron varios los dirigentes del PRO que cuestionaron el mega decreto de desregulación económica que firmó Milei, entre ellos el ex precandidato a presidente y ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien rechazó la iniciativa al afirmar que "la Argentina necesita reformas pero no por decreto" y aseguró que "el instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso".

"Así no. La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra Republica", publicó Rodríguez Larreta en su cuenta de X.



Para uno de los cofundadores del PRO "las reformas profundas" del país "solamente van a tener éxito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción". "Para esto, las transformaciones deben ser resultado de un amplio consenso basado en el diálogo", agregó.

Pese a mostrarse a favor de algunas de las medidas del decreto, como "la declaración de la educación cómo servicio esencial, la política de cielos abiertos, la derogación de la ley de góndolas, la modernización del régimen laboral, la reforma del Código Aduanero y la reforma de los Registros Automotores", Larreta pidió "hacer las cosas bien, con la Constitución por encima de todo". "Defendamos la democracia y el pluralismo siempre. También ahora", subrayó.

En esa misma línea se expresó la exgobernadora bonaerense y diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal, al remarcar que el país atraviesa "una crisis que nos obliga a cambiar de rumbo". Y aseguró que está "analizando punto por punto" el decreto, con el objetivo de "tener una posición seria".

"Elegimos ser responsables. Desde ayer a la noche estoy trabajando con un equipo de especialistas técnicos, analizando punto por punto el decreto para tener una posición seria", publicó Vidal en X.

En tanto, el ex senador y miembro del PRO Esteban Bullrich se posicionó en contra del decreto de Milei al coincidir con la postura del senador radical Martín Lousteau, quien calificó al DNU de "inválido" y consideró que el Gobierno debería reemplazarlo "por una Ley que se vote por capítulos" y convocar a sesiones extraordinarias para darle "tratamiento urgente" "Coincido", escribió Bullrich en su cuenta de X.