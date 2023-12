Intentaron estrangular al actor estadounidense Charlie Sheen en su casa de Los Ángeles

El actor estadounidense Charlie Sheen fue atacado en su propia casa de Los Ángeles por una vecina que forzó la entrada, intentó estrangularlo y fue finalmente arrestada por la policía.



El hecho ocurrió el miércoles pasado pero trascendió en las últimas horas a partir de un artículo del portal especializado en noticias de la farándula TMZ, que detalló que el actor de la recordada sitcom “Two and a Half Men” no sufrió lesiones de consideración.



Según pudieron reconstruir las autoridades, la vecina, una mujer de 47 años identificada como Electra Schrock, golpeó la puerta y apenas el actor abrió se lanzó hacia el interior, tironeó de su ropa e intentó estrangularlo. Luego regresó a su casa, y Sheen llamó a la policía.



Los efectivos llegaron poco después y, tras constatar que el intérprete de 58 años era la víctima, arrestaron a la mujer bajo cargos de agresión con un arma letal, el uso de la fuerza que puede generar una lesión corporal y robo residencial.



No se trata de la primera vez que Sheen tiene problemas con la vecina, pues el actor había denunciado recientemente que la mujer arrojó un líquido pegajoso a su auto. Hasta el momento no trascendió qué es lo que motivó a Schrock a atacarlo.



Desde que Charlie Sheen tuvo que dejar “Two and a Half Men” hace 12 años, en medio de una pelea muy pública con el creador de la serie, Chuck Lorre, tuvo más apariciones en las páginas de los medios por sus excesos y su vida privada que por su labor en la industria.



Sin embargo, en el último tiempo parece haber conseguido mantenerse sobrio y hasta limar asperezas con Lorre, quien lo convocó para un papel secundario en “Bookie”, su nueva serie para HBO Max.